焦点：美国副总统vs日本副首相 特朗普贸易政策的首个重大考验

路透东京3月16日 - 特朗普去年竞选美国总统的时候，承诺将废止那些让其他国家拥有不公平优势的贸易协定，以新的协定取而代之；新协定将可复兴美国经济，并让就业岗位回流美国。

特朗普政府在贸易问题上采取的正面冲突方式，即将首度面临重大考验。向来好斗的日本副首相麻生太郎总是直言不讳，美国副总统彭斯遇到他，将会有一场针锋相对。

彭斯和麻生太郎下个月将首次在日本碰头，随后这两个全球最大和第三大经济体之间将展开一连串有关经济关系的协商。

熟悉麻生太郎、或曾在他手下工作过的人士表示，麻生太郎将会把议程聚焦于两国能够轻松达成协议的领域上，但若对话内容涉及到汇率政策的部分，他将会全力防备。汇率政策是这两个战后盟友之间长期以来的分歧点。

“谈及汇率时，他总是直言不讳，不需要官僚们的太多帮助，”一位曾在麻生太郎手下工作过的财务省官员称。

消息人士称，他的谈判技能是被磨练出来的，曾作为日本首相在2008年应对过全球金融危机，随后又同奥巴马政府进行过跨太平洋伙伴关系协定(TPP)谈判。

美国总统特朗普早些时候指责中国、日本等国家人为削弱本国货币以提振出口。这为将要进行的美日对话蒙上阴影。

麻生太郎的反攻战术之一可能是，瞄准他认为美国政策不一致的领域，尤其是汇率和货币政策方面。

“麻生太郎是一位不好对付的谈判专家，会极力推进他一方的主张。但鉴于他很有幽默感，而且经验丰富...他能够客观地从大局出发，”一位与麻生太郎有过谈判经历的美国财政部官员称。

“他甚至不会容许歧见鸿沟变成抗争或者私底下的不和，”这位官员道。

麻生太郎与华府间的汇率政策之争要回溯到2008年，当时雷曼兄弟倒闭导致避险货币日圆跳涨，从而令日本的出口型经济遭遇打击。

就在上个月，麻生太郎指责美国在2007年次贷危机之后的降息，使得美元贬值并提振本国经济。

“回想那个时候，日本连一句抱怨都没有，”麻生太郎在国会中说，他指的是日本容忍了对出口造成冲击的日圆飙升。

他说，这段插曲使得美方并未过于指责日本央行超宽松政策是旨在压低日圆汇率。

TPP谈判期间，麻生太郎曾指出，美国对被其视为汇率操纵国的国家课征惩罚性关税的提议，违反了七国集团(G7)和20国集团(G20)有关禁止政界人士干预成员国汇率政策的协议。

这些关税最终并未写入美国后来退出的TPP协定。

**采取行动**

从历史上看，美日双边贸易谈判一直都是跟着美国的要求走，比如在1980年代和1990年代要求日本放松对汽车和保险等关键产业的监管。

不过这一次，日本首相安倍晋三内阁在与美国打造经济纽带时变得更加直截了当，而且麻生太郎下个月与彭斯展开的经济对话也是由麻生最先提议。彭斯倡导自由贸易，但在金融外交方面的经验有限。

日本原本希望在与美国的经济对话中避开汽车和农业等争议较大的话题，打算将讨论侧重于基建投资和能源方面。

但这一希望落空，美国当局向世界贸易组织(WTO)递交声明，敦促日本进一步开放汽车和农业市场。

日本拒绝了这些要求，但也容让的表示，将在经济对话期间讨论这个问题。

这意味着麻生太郎--这位曾经参加过奥运会飞碟射击比赛的选手，将是有备而来并伺机行动。

但喜爱日本动漫的麻生太郎也会同样运用他的个人魅力，来与彭斯搞好关系。

两人上个月曾在特朗普-安倍的领导人会晤期间碰过面。

麻生太郎对议会表示，彭斯是个“非常严肃认真的人”，但也称两个人曾同意有时间打一场高尔夫。

**打交道的方式变了**

出生于显赫政治世家的麻生太郎能讲一口流利的英语，并喜欢时常开开玩笑，即便是在国会也是如此。他的这种做派有时会出乖露丑，但通常情况下会帮助他在政客和财务省下属中赢得好感。

他的时尚感，让他在日本通常个性并不鲜明的资深政治人物中脱颖而出。

2013年参加G20莫斯科会议时，他身穿黑大衣头戴黑帽抵达会场，很是吸引眼球。与他熟识的人表示，他这身装扮是模仿他的祖父吉田茂。吉田茂在二战后出任首相与美军谈判，把日本惨遭战争蹂躏的经济带向繁荣。

知道特朗普不会按常理出牌，麻生还强调了先要同意稳固的对话框架，然后再谈具体内容的重要性。

了解筹备情况的政府人士表示，将会为4月中旬的谈判设定框架，日本才能就争议性较少的议题迅速达成协议，并把时间花在诸如贸易等问题更大的议题上，如此若在面对美方的苛刻要求时，才能争取时间。

“至于需要签署协议的事项，不可能迅速达成解决方案，所以才需要从比较容易取得成果的事项着手，”麻生表示。(完)