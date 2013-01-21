美日官员前往波音787电池制造商工厂进行调查

路透东京1月21日 - 美国及日本航空安检官员周一至波音(BA.N)787梦幻客机电池制造商总部进行调查,找寻导致梦幻客机上周紧急迫降的原因.

GS Yuasa Corp (6674.T)一位发言人说,美国联邦航空管理局(FAA)和日本国土交通省的调查人员正在该公司位于京都制造电池的厂区.

这位发言人说,该公司将全力配合调查.

全日空一架国内班机因飞机锂电池故障紧急迫降高松机场之后,上周全球多国宣布停飞梦幻客机,波音也暂时停止交机.本月稍早时,日本航空(9201.T)一架停放在波士顿Logan国际机场的梦幻客机也因类似的电池问题而导致起火.

美国安全当局周日表示,波士顿意外的事件已排除是电池过度负荷所造成,并称他们将把调查范围扩大至电池充电器以及飞机的辅助电力系统.

"波士顿及高松机场两起意外均显示电池出现异常.电池受损的情况最严重."

日本国土安全局官员Shigeru Takano对记者说,"我们将调查从生产到设计的过程是否恰当."

GS Yuasa股价周一上涨1%,该公司股价自从波士顿意外事件之后跌了将近10%.周一日经指数.N225收低1.5%.(完)

(编译 李婷仪; 审校 孙茉莉)

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