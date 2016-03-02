美国2月民间部门新增21.4万个就业岗位--ADP报告

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透纽约3月2日 - 民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国2月民间就业岗位增加21.4万个，高于分析师预估，表明尽管市场动荡且存在全球经济放缓忧虑，但就业增长依然稳健。
路透调查的分析师预估增加19万个岗位，预估值从16万至22.5万个不等。
1月数据下修至增加19.3万个就业岗位，原为增加20.5万个。
Moody's Analytics亦为该报告的联合编制方。
“这仍然是一份非常强劲的报告。就业市场非常健康，”Moody's Analytics首席经济学家赞迪(Mark Zandi)在与记者的电话会议上说。
他表示，若企业继续增加岗位，美国经济到今年中期将达到充分就业。
美国劳工部将于周五公布2月非农就业报告，该报告包括公共和民间部门的就业数据。
接受路透调查的分析师预计，2月美国民间就业岗位增长18.5万个，高于1月时的增长15.8万个。总体非农就业岗位料增加19万个。
失业率持稳于前月的4.9%。
根据ADP，尽管总体民间就业岗位增加，但也有一些迹象令人担忧。
制造业岗位减少9,000个，这是五年来第二大减幅，而金融业岗位增加8,000个，为2015年8月来最小升幅。(完)
(编译 郑茵/利棣儿；审校 张涛/杜明霞)
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