分析：如果押注美国经济持续改善 银行股目前有便宜可拣

调查：中国今年经济成长料略为放缓 着重管控风险
路透北京1月18日 - 路透调查结果显示，中国经济今年可望成长6.5%，当局将接受经济进一步放缓，把焦点放在控制各种逐渐升高的金融风险，但人民币贬值将会使中国政府在政策抉择上更形棘手。
路透纽约3月3日 - 在周五公布就业报告前，有意押注近期美国经济改善迹象将会持续的投资者，或许会将焦点转向之前股价一泻千里的银行股。
标准普尔金融类分项指数.SPSY年内下挫逾8%，在标普10个主要行业分项指数中表现最差。
2016年的头几周里，对衰退的担忧以及美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年升息预期的消退，令金融股备受打击。全球其他主要央行实施负利率政策，也对金融企业不利。
此外，跌跌不休的油价也将银行股压得喘不过气来，投资者越发担心银行业在能源产业的坏帐曝险。
这一切导致银行股估值过低；按未来12个月获利预估计算，银行类指数成份股的市盈率仅为12倍，不及标普500指数成份股的15.7倍。
尽管银行股在2月下半月开始回升，但像美国银行(BAC.N)与花旗集团(Citigroup)(C.N)这些银行股的预期市盈率(两家银行分别为9.6与8.2倍)仍远低于行业平均及其自身历史纪录。
“这令人难以置信，”Wunderlich Securities首席市场策略师Art Hogan称，“这些都是资金充裕、负债较低、资本雄厚的企业，但估值却处于历史低位。”
不过，过去两周银行类股反弹，因数据暗示经济在第四季停滞后重获动能，这些数据包括乐观的制造业、消费者支出和就业市场报告。
若周五公布的非农就业数据表现强劲，则将支持这一看法，并令美联储升息的预期升温，从而使银行股变得更有吸引力。
虽然很多市场参与者认为美联储今年不太可能升息，但也有很多人认为至少会升息一次。期权与期货交易所芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch工具显示，美联储在12月会议上升息的机率目前为60%。FedWatch反映市场对美国货币政策调整机率的看法。
但银行业者仍有障碍要跨越，若非农就业报告表现不佳，则可能会降低升息的可能性。另外，油市供应依然过剩，油价可能重拾跌势。
更重要的是，银行业料难以实现获利增长。骏利全球无约束债券基金(Janus Global Unconstrained Bond Fund)的经理葛罗斯(Bill Gross)认为，银行业很容易受到收益率进一步下滑及利差收窄的影响。
匹兹堡Fort Pitt Capital Group的资深股市研究分析师Kim Forrest称，银行的短期增长将主要来自成本削减，投资者在购买合适的银行股时必须“精挑细选”。
她说，投资者需要关注那些不只是便宜，还有增长前景的银行股。Forrest目前持有PNC Financial Services (PNC.N)和纽约梅隆银行(BK.N)的股票。
但她写道，“你不能购买所有银行股。”(完)
(编译 陈宗琦/汪红英；审校 郑茵/徐文焰)
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