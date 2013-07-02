多数美国员工希望更换职业--民调

路透纽约7月1日 - 人人都希望拥有一份梦寐以求的工作。根据周一公布的最新调查结果，只有14%的美国员工认为自己拥有完美的工作，有超过半数的受访者希望更换职业。

民调机构哈里斯为位于亚利桑那的凤凰城大学进行的调查显示，最令人垂涎的工作在艺术和科学领域、商业管理、科技和医疗，年轻一点的雇员比年长一些的雇员更渴望找到另一种工作。

凤凰城大学校长Bill Pepicello博士在声明称：“成年工作者考虑更换一种或多种职业是很常见的。”

“高中或大学毕业后，选择一种职业道路并坚持一辈子的人越来越少，因为商业和科技的发展速度正迅速改变职业和行业。”

有将近80%的20多岁的员工表示，他们希望该变职业，还有64%的30多岁及54%的40多岁员工也持这一想法。

尽管多数员工表示，他们在年轻的时候有自己的职业规划，但73%的受访者未能从事自己预期的职业。

调查显示，女性从事的职业比男性更可能偏离原有的预期，大学毕业生往往比非毕业生倾向于遵循计划好的职业道路。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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