美企3月计划裁员人数创下10个月低点--Challenger

全球主权债规模今年有望触及纪录新高44万亿美元--标普
路透伦敦2月24日 - 周五债信评级机构标普全球的估测显示，全球主权债规模今年有望触及新的纪录高位44万亿(兆)美元，尽管各国政府的年度借款略有下降。
路透纽约4月5日电---就业谘询公司Challenger,Gray & Christmas周四发布的报告显示,美国企业3月计划裁员人数下降至10个月来最低,因政府部门裁员减少.但公司为降低成本而裁减呼叫中心雇员.
Challenger, Gray & Christmas Inc的数据显示,企业3月计划裁员人数较2月的51,728减少26.8%至37,880人,为2011年5月来最低.
3月计划裁员数也较上年同期的41.528人下降8.8%.自2012年初以来,雇主已宣布裁员143,094人,较2011年前三个月增长9.4%.
今年迄今,政府裁员5,750人,远低於去年第一季的41,929人.
Challenger, Gray & Christmas执行长John Challenger在一份声明中称,"政府雇员仍处在风暴中心--大选年经济活动低迷,且许多州仍在磋商预算."
"政府部门裁员大增的可能性非常大."
上个月电信企业裁员人数居前,为4,089人.周五将公布美国非农就业数据.(完)
--编译/审校 侯向明/王洋
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