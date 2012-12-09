美国11月非农就业数据好於预期 未受到风暴“桑迪”影响

* 11月非农就业岗位增加14.6万个,桑迪未造成很大影响

* 失业率从7.9%降至7.7%

* 失业率下降是因为劳动力人数缩减

* 12月初消费者信心骤降

路透华盛顿12月7日电---美国企业11月继续保持缓慢但稳定的雇聘步伐,这与超级风暴桑迪(Sandy)可能严重冲击就业市场的预估相悖.

虽然失业率降至近四年低点7.7%,但只是因为许多美国人放弃找工作,减弱了非农就业岗位增幅超出预期的信号意义.

12月消费者信心指数创逾一年半来最大降幅,亦令人对经济状况保持谨慎.

美国劳工部周五公布,11月非农就业岗位增加14.6万个,前月为增加13.8万个.增幅远超过华尔街预期的增加9.3万个.

"我们进入一个类似趋势的温和就业增长环境,"美银美林资深分析师Michael Hanson说,"我们实际上需要见到就业岗位增幅在一段时间内持续突破20万个,才能认为经济复苏更加可持续."

政府表示,桑迪并未对数据造成实质性影响.分析师原本认为会有影响,其中有些人预计桑迪或将令就业岗位增幅至多减少7.5万个.

尽管如此,风暴确实对经济造成了严重冲击.

桑迪在10月打压零售销售和工业生产,导致请领失业金人数大增,这是分析师预期就业增长放缓的原因之一.

劳工部对家庭的调查显示,36.9万名工人在风暴过後难以及时上班,110万人只有部分时间工作.然而,劳工部仍认为这些人处於就业状态.

强於预期的非农就业数据帮助推低美国公债价格,但对美元指数.DXY构成提振.道琼工业指数.DJI和标准普尔500指数.SPX周五温和收高,不过苹果股价再度重挫,拖累Nasdaq指数.IXIC收低.

**温和增长趋势**

11月就业增幅略低於今年1月以来每月15.1万个的平均增幅.

失业率下降0.2个百分点至2008年12个月以来最低,原因是劳动力总数减少,意味着深感挫败的美国民众放弃寻找工作.就业参与率回落至近31年低位.

华盛顿经济政策研究所分析师Heidi Shierholz表示,按照当前就业增速计算,失业率降至衰退前大约5%的水准可能需要超过10年时间.

对美国财政悬崖的担忧,打压12月初的消费者信心.汤森路透/密西根大学美国12月消费者信心指数初值下跌8.2点至74.5,创2011年来最大降幅.(完)

--编译 王兴亚;审校 侯向明

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