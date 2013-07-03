美国最新就业数据令人乐观 但贸易和服务业前景不佳

* 6月民间部门就业岗位增加18.8万个

* 一周初请失业金人数减少5,000人

* 5月贸易逆差扩大，受进口影响

* 服务业增长放慢，但就业取得增长

路透华盛顿7月3日 - 美国6月民间就业岗位增加，且初请失业金人数连续第二周下降，表明就业市场形势稳步改善。

不过经济成长步伐仍嫌迟滞，周三公布的另外几份报告显示，上月服务业活动放缓，且5月贸易逆差扩大。

“就业市场成长动力略有加强，”RDQ Economics首席经济分析师John Ryding说。

民间就业服务机构ADP Employer Services报告显示，美国6月民间就业岗位增加18.8万个，增幅高于5月的13.4万个。

分析师原本预计，由ADP和Moody's Analytics共同编撰的这份报告会显示民间就业岗位增加16万个。政府非农就业报告将于周五公布。

ADP报告以往在预测政府非农就业报告方面表现欠佳，但一些分析师表示，ADP数据增加了6月非农就业报告强于目前市场预估的可能性。

据路透调查，6月非农就业岗位料增加16.5万个，略低于5月新增17.5万的水准。失业率料下降0.1个百分点至7.5%。

该就业报告可能为美联储计划开始缩减货币刺激规模的时机提供新的线索。

美联储主席伯南克上月表示，只要经济按预期发展，美联储预计今年晚些时候将削减购债计划，到2014年中将停止该计划。

劳工部另一份报告显示，上周经季节调整的初请失业金人数下降5,000人至34.3万人，达到今年区间的低端。

浏览ADP报告图表，请点选(link.reuters.com/dur39t)

**服务业放缓**

美国股市上涨，美国公债价格几无变动。美元指数走疲。

虽然劳工市场状况正在改善，但服务业正在丧失部分动能。美国服务业占总经济规模的比重超过三分之二。

美国供应管理协会(ISM)周三公布，6月非制造业指数跌至52.2，为2010年2月来最低，5月为53.7。数值高于50代表服务业仍在扩张。虽然服务业成长放缓，但雇主仍在招聘新员工。

服务业活动遭新订单情况不佳的打击。新订单分项指数跌至2009年7月以来最低水平。新增出口订单减少。

再加上商务部一份报告显示，5月贸易逆差阔大12.1%至450亿美元，均暗示第二季国内生产总值(GDP)环比年率很可能远低于第一季1.8%的水平。

经通胀调整后的贸易逆差增加至523亿美元，4月为474亿美元。

受贸易数据影响，高盛将其对美国第二季GDP成长率预估调降0.2个百分点至1.6%。苏格兰皇家银行和巴克莱将其预估调降0.6个百分点，分别至0.8%和1%。

一些分析师警告不要过度解读贸易逆差对GDP增速的影响，指出逆差跳增主要是由于受到进口的影响。在工业材料、消费品和资本财的推动下，进口增长1.9%。

这表明内需和工业生产可能在升温。

“进口活动稳步上升意味着国内经济活动持续改善，且表明需求全面升温，”道明证券资深分析师Millan Mulraine表示。

出口下降0.3%至1,871亿美元，说明全球需求迟滞，尤其是中国等主要贸易伙伴国。(完)

(编译 郑茵/李爽/梁睿雪 审校 徐文焰)

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