美国就业数据疲弱 美联储料谨慎对待减债

* 9月非农就业岗位增长14.8万个

* 失业率从7.3%降至7.2%

* 平均时薪上升，每周工时未变

* 华尔街预计美联储明年3月才会开始缩减购债规模

路透华盛顿10月22日 - 美国9月就业增长远逊于预期，显示经济成长势头减弱。这可能促使美国联邦储备委员会(美联储/FED)采取更加谨慎的立场，选择更加适当的削减购债规模的时机。

劳工部周二公布，9月非农就业岗位增长14.8万个。8月就业岗位增幅向上修正，但7月则下修至2012年6月以来最小增幅。

这份颇受关注的报告显示，早在预算僵局导致美国政府部分停摆16天之前，美国经济成长势头就已减弱。

“数据表明，经济充其量只是以温和步伐增长，”加州州立大学海峡群岛分校的经济学教授Sung Won Sohn表示。“考虑到政府关门带来的不确定性，缩减(美联储购债规模)已经推迟，直到有进一步的线索出现。”

但报告中也有令人振奋的方面。9月失业率下降0.1个百分点至7.2%，为2008年11月以来最低。

未充分就业率亦下滑0.1个百分点至13.6%，为2008年12月以来低点。该指标中涵盖了放弃找工作的有就业意愿人群，以及无法找到全职工作的兼职者。

分析师原先预期9月非农就业岗位增加18万个，失业率持平在7.3%。

股市收高，因投资者对联储继续全面实施货币刺激举措的前景感到鼓舞。标准普尔500指数.SPX再创纪录新高。

美国公债价格亦上涨，指标10年期公债收益率(殖利率)触及三个月低点。美元指数则跌至八个月低点。

非农就业报告比原定公布时间推迟了两周多，因为上周三政府才结束关门。由于财政僵局给经济造成的影响程度不明，所以美联储或将暂时不会做出任何缩减刺激措施的决定。

美联储官员将于下周二和周三召开货币政策会议。

“我们预计下周的会议不会有任何实质性的政策改变，12月会议也很有可能是这样，”富国证券(Wells Fargo Securities)资深分析师Sam Bullard说。“我们目前预计他们会在3月采取行动。”

就业数据公布后路透对大型债券交易商进行的访问显示，多数人预计美联储会等到明年3月再开始缩减刺激政策。

浏览非农就业数据图表，请点选(link.reuters.com/ram54t)

浏览失业率图表，请点选(link.reuters.com/wam54t)

浏览兼职岗位变化图表，请点选(link.reuters.com/gyr93v)

**关注第四季GDP**

在政府关门前，美国经济就已经处境艰难；而政界人士的边缘政策打压了对第四季经济成长大幅加速的预期。

分析师估计，政府关门导致政府产出减少，并损及消费者和企业信心，将对第四季国内生产总值(GDP)成长环比年率最多构成0.6个百分点的拖累。

目前有人担心，国会明年初必须达成为政府拨款的预算协议，并再次调高举债上限，届时可能还会出现代价高昂的预算之争。

“由于预算之争有可能最早在1月中就重演，那么美联储现在有什么理由希望撤出刺激举措呢？”Decision Economics资深分析师Cary Leahey表示。

第三季就业岗位平均每月增长12.9万个，远低于今年上半年的20万个。目前预计第四季经济成长率在2%左右。第二季美国GDP环比年率为扩张2.5%。

尽管经济成长疲弱，但从年初以来失业率下降了0.7个百分点，部分是因为许多美国人放弃了寻找工作的努力。

但9月失业率下降的背景是，拥有工作或者正在找工作的处于就业年龄的美国人所占比例保持稳定，尽管处于35年低点。

**各行业就业增长情况好坏不一**

政府部门就业增长2.2万个，8月时增长3.2万个。上月州和地方政府的岗位均增加，抵消了联邦机构雇员的减少。

零售领域的就业增长大幅放缓，增幅为2.08万个，而之前今年的多数时间增长稳健。

但建筑业岗位增长2万个，改变了之前两个月微弱增长的局面。这可能减轻关于房屋建筑活动增长放缓的担忧。

商务部的一份报告可能进一步打消这种担忧。该报告显示，8月建筑支出接近四年半高位。

9月份制造业增加了2,000个就业岗位，因汽车制造商削减员工，尽管汽车销售强劲。

9月平均时薪增加0.03美元，过去12个月上升了0.49美元或2.1%。每周平均工时保持在34.5小时。(完)

(编译 张涛；审校 徐文焰)

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