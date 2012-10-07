美国9月失业率大降至近四年最低位

* 美国9月非农就业岗位增加11.4万个

* 9月失业率降至7.8%,为2009年以来最低

* 家庭调查显示,就业增加数量达到1983年以来最高

* 平均时薪增加7美分

* 9月报告是11月6日大选前倒数第二份就业报告

路透华盛顿10月5日电---美国9月失业率意外降至7.8%,为总统奥巴马任内触及的最低水准,这将有利於他谋求连任.

美国劳工部周五公布,9月非农就业岗位增加11.4万个,增幅温和,但劳工部表示,前两个月合计新增的就业岗位比其预期多出8.6万个.

该报告的其它方面亦表现强劲,尤其是另外对家庭的调查,显示企业招聘人数大幅增加,将失业率推低0.3个百分点至2009年1月以来最低位.

"这是份不错的报告.虽然整体情况谈不上很好,但鉴於我们面临不同寻常的负面因素,能有这样的报告已经不算差了,"Stone & McCarthy Research Associates的经济分析师Ray Stone说.

奥巴马表示,该报告显示美国经济在前进,而他的共和党竞选对手罗姆尼却说,劳工市场康复的速度还不够快.

出於对美国经济复苏会因明年联邦预算大幅紧缩而受挫,欧债危机恶化,以及全球经济放缓等因素的担心,美国企业一直不太愿意招聘人手.

今年迄今,每月就业岗位增幅平均为14.6万个,2011年为15.3万个.

分析师原本预计9月失业率将升至8.2%.在有美国民众重新加入劳动力大军,重新开始找工作的情况下,上月失业率依然呈现下降.美国的劳动力在前两个月有所减少.

家庭调查显示,美国9月就业人数增加了87.3万个,为三个月来首次增加,且为1983年6月以来最大增幅.但其中约三分之二是从事兼职工作的美国人,尽管他们想找的是全职工作,这一事实使得报告略显黯淡.

分析师通常最关注涵盖面大得多的雇主调查中的就业增长数据.随着时间推移,这两份调查会跟随彼此的趋势,不过很多分析师表示,当趋势发生转变时,家庭调查有时会率先体现转变.

综合来看,分析师认为,就业报告整体暗示劳工市场变得更为健康.就业人口比例,或劳动适龄人口中有工作的人口比例升至2010年5月以来最高.

非农就业数据公布後,美国股市最初上涨,其中道琼工业指数触及近五年最高位,但後来回落,终场几乎收平,因投资者进行获利了结.美元兑日圆触及两周高位,美国公债价格则下跌.

美国利率期货亦下滑,因交易商押注就业市场改善,可能促使美联储比预期更早地收回货币刺激措施.

不过,路透对美国最大几家债券交易商的调查显示,根据上个月宣布的新刺激措施,美联储最终的购债规模预计为6,000亿美元.

**为大选造势**

在11月6日总统大选前,只剩下一份非农就业报告待公布,公布日期距选民投票日只差四天.

"我们在前进,"奥巴马在华盛顿郊区举行的一场拉票活动中为自己辩护道."在我刚上任时每个月会失去约80万个就业岗位,而到现在我们的企业在过去两年半内增加了520万个新岗位."

尽管有进步,但与2007-09年衰退开始时相比,美国经济的就业岗位缺口仍约有450万个,奥巴马的竞选对手罗姆尼频频提醒选民,美国劳工市场还远远谈不上健康.

"这个月新增的就业岗位比上个月更少了,而且今年失业率下降的速度非常、非常慢,"罗姆尼在维吉尼亚州Abingdon对一大群支持者说道."今年失业率下降的主要原因不过是因为越来越多的人停止了找工作."

周五公布的路透/Ipsos调查显示,自从周三展开竞选辩论以来,罗姆尼与奥巴马的民意支持率差距缩小到只有两个点,但分析师表示,奥巴马的支持率会因为就业数据得到提振.

"好的经济消息就是好的政治消息.奥巴马总统在辩论後正需要这个,这给他提供数据证据说明他的政策是有效的,"普林斯顿大学的Julian Zelizer说.

失业率的意外下降促使前通用电气(GE)董事长韦尔奇(Jack Welch)通过Tweet表示,就业数据被篡改过."这帮芝加哥的家伙什麽事情都做得出来."他指的是奥巴马的竞选团队.韦尔奇现在是路透的专栏作家.

美国白宫经济顾问委员会主席克鲁格(Alan Krueger)表示,质疑数据的可信度是不负责任的."那是个荒唐的评论.没有哪个严肃的人会相信劳工统计局操纵数据,"他对路透Insider电视说.

多位经济学家和劳工统计局均驳斥了那一阴谋论.

**美联储或将维持宽松政策立场**

劳工市场状况长期表现不佳,促使美联储(FED)在9月宣布将每月购买400亿美元抵押支持债券(MBS),直到就业明显持续改善为止.

有分析师表示,尽管就业市场出现更加光明的迹象,但央行不大可能很快收回刺激措施.继上次政策会议後,联储表示计划"在相当长的时间内"保持宽松政策,即便在复苏力道增强後也会保持.

"联储会欢迎这样的就业消息,但鉴於失业率仍然比符合全面就业的水准高得多,他们的政策立场不大可能改变,"道明证券驻纽约的资深分析师Millan Mulraine说.

美联储的超宽松政策立场已经给信贷注入活力.一份联储报告显示,8月消费信贷反弹,7月曾出现近一年来首次下滑.

信贷变得宽松,会支持零售销售和房屋建筑活动.9月零售业和建筑业的就业均增加了9,400个和5,000个.

运输和仓储就业岗位亦增加1.71万个.金融服务业就业增加1.3万个,教育和医疗业就业更是激增了4.9万个.

9月美国的政府就业岗位增加1万个,8月曾增加4.5万个.上个月的增幅主要体现州政府和地方政府教师职位的增加.

9月平均时薪增加7美分,为6月以来最大增幅,这将可能支撑消费者支出,平均工时亦微幅增加,为体现就业市场力道的另一迹象.(完)

--编译 白云;审校 石冠兰

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