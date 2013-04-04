美国民间部门3月新增就业数量少于预期 服务业增长放缓

德国央行总裁称应开始讨论何时结束欧洲央行刺激政策
路透柏林4月6日 - 德国央行总裁魏德曼周四表示，随着经济复苏，开始讨论欧洲央行(ECB)何时以及如何撤回积极的货币刺激政策是合理的。
* 美国民间部门3月新增就业岗位15.8万个
* 美国服务业指数从56降至54.4
* 美股下跌，对数据感到失望
路透纽约4月3日 - 美国企业3月新增就业岗位数量为五个月以来最少，因近期对于建筑工人的强劲需求消退,，与此同时服务业成长放缓。这表明经济复苏可能趋于疲弱。
民间就业服务机构ADP National Employment周三发布的报告显示，3月民间就业岗位增加15.8万个，不及增加20万的预期。实际增幅比路透调查中分析师的最低预估还低，而且是去年10月以来的最小增幅。
另一份服务业报告亦显示3月就业增长势头回落。这令人担忧，政府定于周五公布的月度就业报告可能逊于预期。
最近几个月公布的经济数据乐观，包括劳动市场数据，显示美国经济第一季升温。去年第四季美国经济仅成长0.4%。
但周三的报告暗示，第一季可能会以较为疲弱的态势作为结束，一如周一的数据显示3月制造业活动增长趋冷。经济学家认为，这些领域的放慢可能预示着当前一季的经济成长变弱。
“这次复苏就是这样一个过程--有一个季度非常强劲，然后就会再度放慢，”Raymond James首席经济学家Scott Brown说。
尽管联邦政府在3月开始生效的850亿美元支出削减似乎没有影响经济的迹象，但经济学家认为，其影响将在今年逐步显现。
“看起来经济活动可能已较年初时的较高增速有所放慢，”富国银行资深经济分析师Sam Bullard说。
“鉴于目前的逆境，如果出现回落，也许并不出人意料。”
这些担忧可能令美国联邦储备委员会(美联储/FED)保持宽松货币政策。美联储正在努力通过量化宽松措施来刺激经济。
今天公布的数据打压金融市场，拖累美股下跌。但是，标准普尔500指数仍然接近盘中历史高位。
ADP数据图表：(link.reuters.com/fex44t)
美国与全球服务业PMI：(link.reuters.com/syx44t)
Moody’s Analytics的首席分析师Mark Zandi表示，ADP报告反映出的3月雇聘活动减弱，主要是因为建筑业就业增长放缓，未能延续最近几个月的强劲势头。3月份建筑工作岗位没有增加。Moody’s Analytics共同编撰ADP就业报告。
Zandi表示，随着房屋市场复苏增强，最近几个月建筑业就业每月平均增加约3.5万个。他说，去年秋季强大的风暴袭击美国东北部地区之后的重建工作，可能也在短期提振了就业。
“如果真是这样，那么就业增长基本情况并没有明显改变，”Zandi表示。他估计总体就业增长幅度约为每月17.5万个。
2月民间就业增幅向上修正，从19.8万个修正至23.7万个，但1月增幅从21.5万个向下修正至17.7万个。
美国政府将于周五公布更为全面的就业报告，预计显示上月新增20万个就业岗位。分析师表示，周三的数据可能给他们的预测带来下档风险。但他们提醒道，ADP报告并不是总能准确预示政府的月度就业报告情况。
High Frequency Economics的首席美国分析师Jim O'Sullivan把其周五的非农就业报告预估从21.5万个下调至16万个。
美国供应管理协会(ISM)周三公布的报告显示，3月份服务业成长放缓至七个月最慢。3月非制造业指数降至54.4，2月为56.0。指数高于50，显示产业扩张。
具有前瞻性的新订单分项指数从58.2降至54.6，就业分项指数从57.2降至11月以来的最低水平53.3。
然而，服务业的表现一直比制造业强韧，而且服务业指数2010年初以来一直保持在50以上的扩张状态。(完)
(编译 张涛; 审校 戴素萍)
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