美上周初请失业金人数降幅小于预期

* 10月初制造业活动放缓

* 10月19日当周初请失业金人数减少1.2万

* 加州积压申请继续影响就业数据

* 8月贸易逆差小幅扩大

路透华盛顿10月24日 - 美国上周初请失业金人数降幅小于预期，但加州的积压申请令人难以清楚了解就业市场实际状况。

虽然周四公布的其它数据显示10月初制造业增速为一年来最慢，但分析师表示，制造业基本面仍然相当健康。

劳工部公布，上周经季节调整后的初请失业金人数减少1.2万，至35万。

“就业市场的基本情况可能不像最近的请领失业金数据所显示的那么糟糕，”摩根大通的分析师Daniel Silver表示。

加州在向新电脑系统过渡过程中的技术问题，自9月以来让初请失业金数据出现扭曲，劳工部一名分析师表示，加州待处理的积压申请仍在陆续进入系统。

分析师之前预期10月19日止当周初请失业金将降至34万人，他们表示，一旦加州的积压被排除，请领失业金人数可能回落至同就业市场逐渐复苏相一致的水准。

另有报告显示，美国Markit制造业采购经理人指数(PMI)10月初值为51.1，为2012年10月迄今最低。9月终值为52.8。

产出分项指数从55.3降至49.5，产出为逾四年来首次萎缩。读值低于50意味着萎缩。

虽然Markit暗示预算僵局引发的联邦政府关门导致工厂活动放慢，但分析师对此表示怀疑。

“我并不认为所有的企业在政府关门期间都在歇业。一些企业当时预期关门会是暂时的，事实也是如此，”RBC资本市场的资深分析师Jacob Oubina说。

分析师表示，在衡量美国制造业的体质时，Markit调查结果有效性有限，因为该调查历史很短。

美国初请失业金图表：link.reuters.com/xew34t

美国Markit制造业PMI初值图表：link.reuters.com/vat64t

美国贸易收支图表：link.reuters.com/vyx54t

**裁员减少**

分析师估计，政府关门最多会对第四季国内生产总值(GDP)成长环比年率构成0.6个百分点的拖累，而且可能推迟美联储缩减经济刺激计划。

尽管加州电脑故障以及最近政府关门扭曲了请领失业金数据，但该数据整体还是呈下降趋势，表明雇主不再大举裁员。

不过内需乏力以及财政政策不确定性仍抑制聘雇活动。雇主9月新增14.8万个就业岗位，第三季就业岗位平均每月增长12.9万个，远低于今年上半年的均值20万个。

“就业市场裁员状况继续改善，”道明证券分析师Gennadiy Goldberg表示。“由于2014年初可能还出现财政不确定性，裁员可能继续逐步恢复正常化，但企业可能仍不愿聘雇新员工。”

政府关门推高了最近几周的请领失业金数据，因放无薪假的非联邦雇员申请救济。10月12日止当周请领失业金的联邦雇员下降25,939。

另外，商务部称，8月贸易逆差上升0.4%至388亿美元。经通胀调整后的逆差为473亿美元，持平于7月，表明贸易对第三季GDP成长的影响为中性。

美国4-6月当季GDP成长环比年率为2.5%，高于第一季的1.1%。第三季目前估计增幅在2%左右。(完)

(编译 张涛/侯向明/李爽 审校 张荻)

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