综述：美国就业市场表现强劲 经济成长疑虑一扫而空

调查：银行业预测2017年黄金均价接近1250美元
路透伦敦4月28日 - 尽管今年第一季黄金表现强劲，但银行界对于今年金价前景仍立场谨慎，因为如果央行加息将会使黄金黯然失色。
路透华盛顿7月3日 - 美国6月非农就业岗位激增，失业率逼近六年低位，这是美国经济在年初意外大幅萎缩后强劲反弹的确凿证据。
劳工部周四表示，6月美国非农就业岗位增加28.8万个，失业率降至6.1%，为2008年9月以来最低水平。4月和5月数据被上修，两个月就业岗位累积再增加2.9万个。
“数据极为利好。各个分项指标都表现不俗。我认为数据已经不能再好了，”RBC Capital Markets的高级美国分析师Jacob Oubina表示。
就业岗位增幅连续第五个月超过20万，为1990年代末科技热潮以来首见。年内迄今就业岗位的月均增幅为23.1万，为2006年以来最高的六个月均值。
数据带动美股攀升，道指.DJI首次升穿17,000点大关。美国公债价格走低，美元对一篮子货币再度走强，因交易商押注，美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能提前升息。
摩根大通将美联储升息预期从明年第四季提前至第三季。利率期货走势显示，市场预期美联储在明年6月升息的机率为55%。
“市场在良好的经济数据，和由此给美联储超宽松政策带来的风险之间纠结，”Allianz SE的首席经济顾问Mohamed El-Erian表示。
就业报告显示，就业岗位全面增加，进一步表明经济在首季萎缩是因恶劣天气所致。
数据还显示，失业时间不少于27周的美国人人数小幅回落，至310万，为2009年2月以来最低水平。
6月平均时薪增加6美分。12个月增幅从上月的2.1%降至2.0%，暗示薪资相关通胀压力没有增加。
**劳动力供应吃紧**
尽管劳动力大幅增加，但失业率仍下降了0.2百分点。
不过，就业参与率仍持稳在去年12月触及的低位62.8%，此为1978年以来首次触及该水平。
一项覆盖范围更广的衡量失业率的指标降至2008年10月以来最低12.1%，该指标包括想工作但已放弃找工作，以及因无法找到全职工作而只能做临时工的人。
在950万失业人口中，长期失业人口占32.8%。失业时间中值从5月的14.6周降至13.1周，为逾五年来最低。
美联储主席叶伦曾表示，就业市场仍有相当规模的闲置劳动力，她指出，劳动参与率偏低部分反应出，一旦就业市场供应吃紧，会吸引那些因失去勇气而放弃找工作的人重新加入劳动力大军。
她认为，这将打压薪资压力，使美联储不急于升息。
6月经济的各个领域均出现就业增长的局面。制造业就业岗位增加1.6万个，为连续第11个月增加。建筑业就业岗位连续第六个月增加，政府就业岗位增长2.6万个。
服务业就业岗位猛增23.6万，为2012年10月以来最大增幅。周四公布的另一份数据显示，6月美国服务业活动强劲扩张。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
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