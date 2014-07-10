综述：美国初请失业金人口减少 表明就业市场正逐步复苏

《路透晚报》--4月19日
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透华盛顿7月10日 - 美国上周初请失业金人口下降，触及2007-09年衰退前以来的最低水平，显示就业市场状况不断改善。
今日公布的另一项数据显示，5月企业库存增加，巩固了经济在首季萎缩后反弹的的预期。
劳工部报告，截至7月5日当周，初请失业金人口减少1.1万人，经季节性调整后为30.4万人。分析师的预估值为持平。
数据对金融市场影响甚微，美国股市和美国公债收益率均走低，因担忧意大利经济和葡萄牙最大上市银行的财务状况。
在美国深陷衰退期间，企业纷纷裁员以缩减成本，但目前持续了很长时间的大规模裁员周期看似已经结束。
上周初请失业金人口四周均值下降3,500人，至31.15万人，该指标消除了单周数据的波动性，能更准确地反应就业市场状况。上周的四周均值是2007年8月以来第二低移动均值。自之前数年持续走低后，自今春以来，移动均值基本保持稳定。
就业市场尚未完全恢复元气。尽管6月非农就业岗位猛增了28.8万，失业率降至6.1%，逼近六年低位，但企业招聘日趋谨慎。
“就业市场状况正逐步改善，”Pierpont Securities分析师Stephen Stanley表示。
Stanley对过度解读上周初请失业金人口数据持谨慎态度，因很多工厂在7月部分时间关闭以更新设备，通常会导致请领失业金人口数据在当月出现较大的波动。
劳工部称，不存在影响全国请领失业金人口数据的特殊因素。
另外，商务部公布，5月批发库存增长0.5%，略低于分析师预计的0.6%的增幅。
金属、汽车、机械和木材库存增加带动总体库存增长。
库存是国内生产总值(GDP)的重要组成部分。GDP计算时考量的指标之一--扣除汽车的批发库存5月增长0.3%。
企业补充库存的步伐大幅放缓是导致首季经济萎缩的因素之一，但预计4-6月间库存波动较大。
美国经济首季萎缩2.9%，库存构成重大拖累。很多分析师预计，第二季成长反弹至至少增长3.0%。(完)
(编译 母红; 审校 李军)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
英国首相特雷莎·梅表示，提前在今年6月8日、而非是等到2020年举行大选，可以避免退欧谈判的关键收尾时刻与国内大选撞期。根据拟定时间表，英国将于2019年3月正式退出欧盟。6月份提前大选意味着，特雷莎·梅2022年之前都不用再次为大选担忧，在英退谈判末尾时有更大的回旋空间。
路透上海4月18日 - 尽管中国政府减少对电动汽车销售的补贴并考虑延后实现插电式汽车销售配额目标的时间，但中国汽车行业还是在积极推进发展电动汽车的计划。
路透伦敦4月18日 - 英国首相突如其来地宣布将提前改选国会，英镑周二却一反常态以大涨来回应，显示投资者寄望6月选举的结果，可为英国在面对其半世纪来的最大挑战时稳定国内政局。