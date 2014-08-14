综述：美国初请失业金人数增加 但趋势仍显示就业市场强劲

焦点：万一法国周日选举结果爆冷 欧盟并没有“B计划”--外交人士
路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
路透华盛顿8月14日 - 美国上周初请失业金人数增幅高于预期，但尚不足以改变人们对就业市场正在改善的看法。
美国劳工部公布，8月9日止当周，美国经季调的初请失业金人数增加2.1万人，至31.1万人。
分析师对此增幅不以为意，他们此前预计仅会增至29.5万人。初请失业金数据正趋于稳定，由于汽车厂夏季关闭以更新设备，7月请领失业金数据会波动。7月19日当周初请失业金人数降至2006年2月以来最低水平。
“今天的报告继续显示，就业市场稳健，裁员规模不大，”苏格兰皇家银行资深分析师Omair Sharif称。
初请失业金人数四周均值增加2,000人，至295,750人。不过，这种程度的增幅仍符合就业岗位稳步增加的趋势。
裁员人数大幅下降，推动请领失业金人数降至最近这波经济衰退前的水准，也是就业市场改善的主要因素。就业市场的其他难题也在好转。
周二公布报告显示，6月聘雇活动升至2008年2月以来最高水准，当月职缺数量为2001年2月以来最高。
就业市场增强让一些分析师预期美联储将提早加息。
美联储自2008年12月以来即维持利率在近零水准，且并未显示急于开始收紧货币政策的迹象。
美联储主席叶伦认为，就业市场仍不够景气，指称薪资增长乏力，且有许多长期失业者和兼职者。
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**薪资挑战**
美国经济已经从冬季低迷中反弹，第二季国内生产总值(GDP)环比年率为成长4.0%。第三季料维持强劲增长，但增速可能略微放缓。周三出炉的数据显示，零售销售表现意外疲弱，说明收入停滞不前仍是制约因素。
零售业巨头沃尔玛(WMT.N)周四公布，第二季同店销售持平，并下调全年获利预估。百货店运营商Kohl's(KSS.N)季度同店销售下滑1.3%。
美国8月2日止当周续请失业金人数增加2.5万人，至254.4万人。
RDQ Economics首席分析师John Ryding表示，“8月就业报告将非常稳健，我们认为这将让美联储更加接近改变关于首次升息时间的前瞻指引，我们仍预计美联储在2015年3月首次升息。”
劳工部在另一份报告中公布，美国7月出口物价较前月持平，进口物价较前月下降0.2%。(完)
(编译 许娜/李爽/杜明霞；审校 杜明霞/孙茉莉/徐文焰)
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路透布鲁塞尔4月21日 - 外交人士表示，如果法国两个反欧盟候选人在周日选举中双双挺进决胜轮投票，欧盟没有为此准备特别计划。这让欧盟只能静观其变，盼望中间派候选人获胜。
--人民币兑美元当周微升0.05%。本周客盘购汇较强，周中有油盘购汇，而大行亦在合适点位适度提供美元流动性支持，让汇价维持在狭窄区间内。美元指数再度跌破100点关口，相对疲弱的美元亦缓解了人民币贬值压力；并且让市场预期愈发分化。随着离岸市场流动性好转，两地汇价已基本一致。若周末法国大选不出意外，料人民币短期将维持横盘走势。
防范股市、债市和欧元剧烈震荡的成本在本周已经飙升，因民调显示选情胶着，投资人担心会再次出现预料不到的选举结果；而这样的结果可能打乱风险资产今年强劲开局的局面。