综述：美国服务业成长进一步放缓 民间就业岗位强劲增长

路透华盛顿11月5日 - 美国10月服务业扩张速度连续第二个月下降，这是经济增长动能有所放缓的最新迹象。

但周三公布的另一项数据显示，10月民间行业招聘加速增长，表明美国经济仍保持稳健增长的势头。

美国供应管理协会(ISM)公布，10月非制造业指数降至57.1，分析师预期为58，9月为58.6，从8月触及的衰退后高位59.6进一步回落。

不过调查显示，占美国国内生产总值(GDP)约三分之二的服务业仍然保持了稳步增长的势头。读数高于50显示服务业活动扩张。

信息服务公司Markit进行的另一项调查也显示，上月服务业增长放缓，但仍处于扩张区域。

“近期公布的几项数据回落，这与我们的预期基本一致，我们认为经济成长在第三和第四季将有所放缓，”摩根大通驻纽约的分析师Daniel Silver表示。

另外，民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国10月民间就业人数增加23万人，连续第七个月超过20万。高于分析师预期水平。9月民间就业人数自21.3万人上修为22.5万人。

上月就业岗位全面增长，中型企业就业岗位增幅为逾七年来最大。

**劳动力市场供应吃紧**

“劳动力市场供应快速收紧，看起来周五我们将最终确认这一点，”Naroff Economic Advisors的首席经济学家Joel Naroff表示。

就业数据扶助推高股市。投资者还因期中选举结果而感到鼓舞。选举结果显示，被视为对企业友好的共和党赢得了对参众两院的控制权，2006年以来首次出现这样的局面。

美元兑一篮子货币上扬，美国公债价格走低。

美国劳工部将于周五公布月度非农就业报告，数据将反应公共和民间领域的就业情况。

一项路透调查显示，分析师预计10月就业岗位增加23.1万个，9月为增长24.8万个，失业率预计将持稳在5.9%的六年低位。

市场认为，就业市场增强在一定程度上抵消了全球需求转弱，尤其是中国和欧元区，对美国经济成长造成的拖累。

消费者支出、贸易和企业支出等近期公布的一系列数据暗示，经济成长动能在第三季末有所放缓，预示着第四季成长可能进一步减速。建筑支出也十分疲弱。

美国第三季国内生产总值(GDP)初估值为增长3.5%，但疲弱的贸易和建筑支出数据暗示，GDP数据将被下修至3%左右。

分析师预计，第四季美国经济成长2.2%到3%。

出口订单骤减限制了上月的服务业活动。衡量供应商交货、新订单和未完成订单的分项指标也回落。不过，就业分项指标触及2005年8月以来最高。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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