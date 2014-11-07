综述：上周美国初请失金人数下降和薪资数据直指就业市场紧张

路透华盛顿11月6日 - 上周美国初请失业金人跌幅大于预期，且第三季薪资增长加速，显示就业市场紧张。

周四公布的经济数据良好，凸显经济的韧力，且一些分析师称，薪资增长提速，将驱使美国联邦储备委员会(美联储/FED)和升息更接近一步。

“升息的首个先决条件现在已经实现，”TD Securities首席分析师Eric Green说。

美国劳工部公布，截至11月1日该周，美国初请失业金人数减少1万人，至经季节调整的27.8万人。美国一周初请失业金人数四周均值跌至14年半低位。

分析师原本预计最新一周初请失业金人数降至28.5万人。一周初请失业金人数已连续八周保持在30万人关口之下。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，美国10月民间就业人数增加23万人。包括10月的涨幅，美国民间就业人数已连续七个月创造超过20万个就业岗位。

路透访问分析师的调查显示，预计周五政府公布的10月非农就业岗位将增长23.1万个，9月为增长24.8万个。10月失业率预料保持在5.9%的六年低位。

美国劳工部周四公布，第三季时薪增长2.3%，和之前一季升幅一致。

不过，美国第三季非农生产率环比年率为增长2.0%，但单位劳工成本仅上升0.3%，第二季单位劳工成本为下跌0.5%。

**薪资增长强劲**

第三季时薪较上年同期增长3.3%。

“这是就业市场紧张正迫使企业挤出一些钱的明显迹象，”Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff说。

在数据公布后，美元兑一篮子货币上涨。美元的吸引力也增强，之前欧洲央行总裁德拉吉再度承诺央行将使用非常规举措以刺激疲弱的欧元区经济。

美股涨跌互见，能源股延续近期跌势。美国公债价格下跌。

美联储正考虑何时将指标利率上调，正密切注意薪资增长。美联储自2008年12月以来保持近零利率。

美联储上月结束其购债计划，且对就业市场表示充满信心，美联储放弃了之前对就业市场闲置“巨大”的措辞，并改为闲置“逐渐减少”的讲法。

时薪增长，是薪资增长加速的迹象。一项广泛的薪资指标在第三季创2008年以来最大升幅。薪资增长一直是就业市场复苏尚欠缺的那一部份。

“这是美联储明年初升息的机率上升的新凭证，”RDQ Economics首席经济师John Ryding说。(完)

(编译 利棣儿；审校 母红)

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