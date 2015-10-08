综述：美国一周初请失业金人数降至近42年低点 就业市场持续收紧

路透华盛顿10月8日 - 美国上周初请失业金人数降幅超过预期，降至42年低点附近，显示尽管最近企业招聘活动放缓，但就业市场持续收紧。

周四公布的数据为就业市场体质提供了一个乐观图景。上周出炉的非农就业报告，增添了美国联邦储备委员会(美联储/FED)是否会在今年年底前升息的疑虑。

美国劳工部公布，截至10月3日当周，经季节调整后一周初请失业金人数下降1.3万人，至26.3万人。

这是7月中以来最低水平，当时初请失业金人数创1973年来最低。鉴于美国劳动力自1970年代来大幅增长，该数据触及这种历史低点具有重大意义。

这也是初请失业金数据连续第31周低于30万人的关口，而这种情况通常伴随着就业市场增强。劳工部称，没有什么特别因素影响上周的初请失业金人数。

此前一周的初请失业金人数下修了1,000人。路透调查显示，受访分析师预期美国10月3日当周初请失业金人数将微降至27.4万人。

初请失业金人数四周均值减少3,000人至26.75万人。

数据公布后，美国现货公债收益率几无变动，美国股指期货续跌。

虽然最近企业似乎没有什么理由解聘员工，但它们在近几个月也没有表现出太大的招聘热情。美国9月和8月的就业岗位仅分别增加14.2万个和13.6万个，远低于之前每月在20万人左右的平均水平。

企业招聘的放缓巩固了人们的预期，即美联储要等到明年初才会升息。

周四公布的9月26日止当周续领失业金人数增加9,000人，至220万人。(完)