综述：美国上周初请失业金人数增加 第三季非农生产力意外上升

路透华盛顿11月5日 - 美国上周初请失业金人数创下八个月来最大增幅，但仍符合良好劳动市场的表现。

周四公布的其他数据显示，自营工作者工时下滑，导致整体工时出现六年来首次下滑，抑制了劳动相关的生产成本后，第三季非农生产力环比年率意外上升。

劳工部表示，截至10月31日止当周，初请失业金人数经季节调整后增加1.6万人至27.6万人。该周增幅为2月底以来最大。

然上周为连续第35周初请失业金人数低于30万人，这通常是显示就业市场强劲的门槛。10月多数时候初请失业金人数都徘徊在42年低位附近。

RDQ Economics首席分析师John Ryding表示，“没有证据显示非自愿性裁员有升高的情况，我们仍预期10月非农就业岗位将增加20万个。”

一周初请失业金人数四周均值增加3,500人，至262,750人。该数据剔除每周波动状况，外界认为可以更好地反映就业市场的趋势。

上周初请失业金数据与周五即将发布的10月就业报告关系不大。据路透对分析师所做调查显示，10月非农就业岗位料增加18万人，远高于8月及9月均值13.9万人。失业率预期为5.1%。

若10月就业人数劲增，可望强化美联储12月加息的可能性。

报告显示，10月24日止当周续请失业金人数增加1.7万人至216万人。然而，续请失业金人数四周均值则降至2000年11月以来最低位。

民众续领失业金的趋势显示，更多长期失业者正在寻找工作，这种情况与低失业率的趋势相符。

美元指数几近持平，美国债券价格下跌，美国股市亦下滑。

**疲弱的生产力趋势**

劳工部公布的另一份报告显示，美国第三季非农生产力环比年率为上升1.6%，第二季上修为上升3.5%。

制造业生产率创四年来最大升幅，其中耐久财(耐用品)领涨。经济分析师先前预测，7-9月当季生产力环比年率下滑0.2%。第二季初值为上升3.3%。

尽管在第三季意外上升，但生产力整体趋势仍然疲弱，同比升幅仅为0.4%，低于第二季0.8%的升幅。

分析师将生产力疲软归咎于投资的匮乏，称这导致资本密集度出现前所未有的下滑。

“最近科技方面的投资从本质上讲可能无助于提升生产力。移动应用程序可能更具备休闲功能，但也更容易让人在工作中分神，并不会给劳动生产力带来支持，”摩根士丹利驻纽约经济学家Ted Wieseman称。

尽管在疲弱生产率环境下，企业不得不雇佣更多的工人来增加产出，从而推动就业增长，但这却导致薪资停滞不前，并降低了经济的运转速度极限。持续疲弱的生产率料将继续限制薪资增长，即便劳动力市场接近充分就业也无济于事。

第三季工作小时数下滑0.5%，为2009年第三季以来首次下降。反映出自我就业下降以及对非营利组织和政府企业职工工作小时数的调整。

当季单位劳动成本环比上升1.4%，前季为下降1.8%。较上年同期上升2.0%。

经济学家称，收紧的劳动力市场可能有助推高生产率，因为雇主会寻求降低生产相关的成本。

“随着合格劳动力越来越少，失业率已经到达以往薪资压力积聚时的水平，企业可能更愿意投资可节省劳动力的设备，推动每小时产出加速增长，”苏格兰皇家银行资深经济学家Kevin Cummins称。(完)