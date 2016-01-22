综述：美国初请失业金人数增加 令人担心就业市场势头减弱

路透华盛顿1月21日 - 美国上周初请失业金人数升至六个月高位，说明在经济大幅放缓，且主要股市下跌之际，就业市场势头有所减弱。

周四公布的另一报告显示，大西洋沿岸中部地区1月活动制造业活动好转，因出货量反弹，不过仍连续第五个月萎缩。这说明今年初全美制造业活动仍然低迷。

劳工部公布，截至1月16日当周，初请失业金人数经季节调整后增加1万人，至29.3万人，为7月初以来最高。该数据连续第二周增加，分析师本预计减少至27.8万人。

“情况看起来不太好。初请失业金人数得赶紧下降，我们才能相信就业市场没有失去优势，”MUFG Union Bank首席经济分析师Chris Rupkey称。

尽管近几周裁员似有增加，但这未必意味着就业市场实质性趋弱，因每年这个时候的请领失业金人数比较难以校准。

一周初请失业金人数目前已连续46周低于30万人大关，为上世纪70年代初以来在30万以下持续时间最长的一次。一周初请失业金人数低于30万表明就业市场强劲。

初请失业金人数上升正值股市大幅下跌之际。标准普尔500指数.SPX自12月31日以来已累计下跌8.4%。

此外，零售销售、出口、库存和工业生产数据均暗示，经济增长在2015年底突然放缓。美元走强、全球需求放缓以及能源企业大幅削减支出等负面因素均对经济构成沉重打击。

较高的库存也使企业减少向工厂下的新订单，令市场预计第四季国内生产总值(GDP)环比年率将不超过1%。美国第三季GDP环比年率增长2%。

美国股市周四上涨，欧洲央行总裁德拉吉之前表示，该行在3月政策会议上将“评估并可能重新考量”货币政策立场。

美国公债小幅下跌，美元兑欧元升至两周高点。

**油价之痛**

本月目前为止新增的申请失业金人员主要集中在产油州，例如德克萨斯州、路易斯安那州和阿拉斯加州。在深受油价下挫和美元走强打击的能源、矿业和制造业之外，裁员基本上处于较低水平，而劳动力市场也趋于充分就业。

上周美国初请失业金人数四周均值增加6,500人至28.5万人，为4月中以来最高水平。该指标被视为衡量劳动力市场趋势的更佳指标，因其熨平了周与周之间的波动。

申请失业金数据与1月份非农就业调查时间有交集。12月份和1月份非农就业调查之间，初请失业金人数四周均值增加了14,250人。虽然这意味着1月份非农就业岗位增幅小于12月份的29.2万个，但可能还是会超过20万个。

“我们对非农就业数据的第一重担心便是初请失业金人数四周均值突破32.5万人，在我们看来那意味着裁员活动大大增加，”RDQ Economics驻纽约的首席分析师John Ryding称，“因此目前而言，申请失业金人数增加并未构成担忧，但我们仍将密切关注未来数周的这些数据。”

另外，费城联邦储备银行发布报告称，1月制造业指数升至负3.5，12月为负10.2。其中新订单指数仍为负值，但上升了10点至负1.4。而出货指数上升12点，四个月来首次转为正值。

“全球经济增长放缓以及美元走强将继续给制造业带来压力，但此次报告表明再度大幅下滑的可能性降低，”摩根大通驻纽约的分析师Jesse Edgerton称。

美国请领失业金数据图表：link.reuters.com/dah52w

美国请领失业金人数与非农就业岗位图表：link.reuters.com/juw75w

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