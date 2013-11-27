美数据显示就业市场形势好转 但11月制造业活动略放缓

综述：全球基金减持美英股票 顾虑特朗普及英退风险
路透伦敦3月31日 - 全球投资者3月减持美股，因对“特朗普通胀”涨势愈发怀疑，并将英股持仓减少至五年半低位，这归咎于对英退及英国可能分裂的担忧之情。
* 上周初请失业金人数意外减少1万人
* 中西部地区制造业11月活动略有放缓
* 衡量企业支出计划的指标10月再度下降
* 10月新耐久财订单下滑2%
路透华盛顿11月27日 - 美国上周初请失业金人数意外下降，不过企业资本财支出继续疲软，预示第四季经济增长放慢。
劳工部周三公布，上周经季节调整的初请失业金人数减少1万人至31.6万，为连续第二周下降，好于分析师此前预估的增加至33万人，从而提升了11月非农就业报告表现强劲的希望。
“如果维持目前的(初请失业金人数)水平，将预示着未来就业强劲增长。10月新增就业岗位数据也很有可能并不算很离谱，”NaroffEconomic Advisors首席分析师Joel Naroff说。
上月雇主新增20.4万个就业岗位，远超预期，助燃对美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能提早开始缩减刺激举措的臆测。
就业市场形势改善帮助提振消费者信心。汤森路透/密西根大学11月消费者信心指数终值升至75.1，初值为72.0。10月终值为73.2。
不过，尽管就业市场形势好转，但企业似乎对投资支出仍持谨慎态度。
商务部公布的报告显示，扣除飞机的非国防资本财订单上月下降1.2%。该数据备受关注，是衡量企业支出计划的指标。
这也就是所谓的核心资本财订单连续第二个月下降，让华尔街的经济分析师颇感意外，他们原本预期会录得增长，部分因为民间调查结果显示全国制造业活动在10月表现强劲。
“调查数据中反映出的制造业强势在政府的新订单数据中并未体现，两者出现分歧令人迷惑，”RDQEconomics首席经济分析师John Ryding说。
最新报告表明制造行业的成长动能有所消退，暗示上个月16天的政府部分停摆打击了企业信心。
美国初请失业金人数图表：link.reuters.com/xew34t
美国耐久财订单图表： link.reuters.com/huq55t
**调降GDP预估**
扣除飞机的非国防资本财出货下降0.2%，为连续第二个月减少。政府利用该数据计算国内生产总值(GDP)中的设备支出。
该项目的下降暗示，继第三季出现今年以来的首次下滑后，当前一季设备投资可能增长不大。
摩根士丹利分析师将第四季GDP成长预估调降0.2个百分点至1.2%。巴克莱也将其预估从1.8%调降至1.7%。
“投资减速，但这是暂时现象，”Moody's Analytics资深分析师RyanSweet表示。“只要政策没有过失，我们就将开始看到投资加速。”
该报告显示，耐久财订单下降2%，主要由于民用和国防飞机需求锐降。9月耐久财订单增长4.1%。
另一份报告显示本月中西部地区制造业活动有些减速，不过依然保持强劲势头，而且数据还显示制造业就业指数升至一年高位。
供应管理协会(ISM)公布，11月芝加哥采购经理人指数(PMI)由10月的65.9降至63.0。该指数超过50则表示该地区经济扩张。
该数据加之初请失业金人数下降，帮助提振美股在淡静交投中上扬。美国公债价格下跌，美元指数则略微上扬。周四为美国感恩节假期。
11月多份其他地区制造业数据也表明，制造业回落，甚至中西部制造业数据显示新订单和未交货订单均回落。
分析师称，第三季库存强劲增加可能也影响到制造业活动。
“需求疲软令企业措手不及。部分累积的库存成为多余，因此这将导致本季初期生产疲弱，”Moody'sAnalytics'的Sweet说。(完)
(编译 李爽 审校 戴素萍)
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