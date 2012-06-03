美国就业增长放缓 为央行刺激举措打开大门

资料图片 4月在纽约举行的一场招聘会上，一名男子正在与招聘人员交谈。 REUTERS/Shannon Stapleton

* 5月非农就业岗位仅增加6.9万个,为一年来最小增幅

* 失业率升至8.2%,因劳动力人口增加

* 就业报告黯淡无光,提升进一步货币刺激的可能

* 工厂活动放慢,但订单达到一年高点

路透华盛顿6月1日电---美国5月就业增长连续第三个月大踩刹车,失业率为将近一年来首次上升,因此美国联邦储备委员会(FED)更加有可能出台进一步货币刺激举措,以支撑缓慢的经济复苏.

美国劳工部周五公布,上月雇主仅新增6.9万个就业岗位,为去年5月以来最小增幅,且修正後的前两个月就业增幅也比原先减少4.9万个.

这对美国总统奥巴马来说十分不利,因为他11月大选的胜算可能就取决於美国经济的健康状况.其共和党对手罗姆尼(Mitt Romney)称,该份报告是对奥巴马政策的"一种无情谴责".

5月失业率为8.2%,较4月的8.1%上升,但其中亦反映出有更多人加入劳动力大军前来寻找工作,这也许是信心上升的一种迹象.

就业数据清楚无误地说明,欧债危机的加深和中国经济的放缓,正在压制美国已然十分迟滞的经济复苏.有关美国财政政策的忧虑可能也起拖累作用.

"美国并非超然世外.海外发生的事情对这里也有影响."Mesirow Financial驻芝加哥首席经济学家Diane Swonk说."在经济成长依然疲弱之际,任何人都很难增加雇佣,而且国内外的财政问题似乎正变得越来越复杂."

来自其它主要经济体的数据也同样令人忧虑.中国5月工厂生产几乎没有扩张,英国的制造业活动萎缩速度则为三年来最快.稍早还有报告显示,德法两国的工厂活动亦下滑.

美股跌逾2%,延续5月的溃退走势.道琼工业指数.DJI跌至年初水准下方.

由於担忧全球经济下滑,投资者抢购美国公债,令指标10年期公债收益率跌至1.5%下方的纪录低点.美元指数也下跌.

就业报告显示全面疲弱,因此美联储推出第三轮购债行动或采取其它努力,以帮助摇摇欲坠的经济复苏,这种可能性有所升高.但许多经济学家认为,美联储不大可能在6月19-20日的下次会议上就扣动扳机.

分析师原先预计5月非农就业岗位增长15万个,失业率持稳於8.1%.

"显然(经济成长)动力比美联储官员原先设想的要弱,"IHS Global Insight首席美国经济学家Nigel Gault说."我们认为,美联储可能尝试在今年下半年以某种形式施加刺激."

非农就业岗位图表请点选(link.reuters.com/xyq58s)

失业率图表请点选(link.reuters.com/dar58s)

**毁灭性的消息**

美联储在2008年底将指标隔夜拆借利率降至近零水准,并购买了2.3万亿美元债券,试图加强经济复苏.央行还表示,预计将维持利率在"极低水准"至少到2014年底.

上周,利率期货走势反映出,首次加息时间在2014年底.但周五市场反映的预期则认为需要等到2015年4月了.

一些经济学家表示,美联储能做的不多,他们认为利率已经过低,要求让财政政策负起责任.但这恐怕不太可能,因反对增加政府支出的呼声很高,且大选年政治分歧颇为严重.

奥巴马在明尼苏达州Golden Valley对霍尼韦尔工厂的工人发表讲话时,呼吁国会采取行动,对增加雇佣的企业实施税收优惠政策,并帮助房主对抵押贷款进行再融资.

"我们肩负的责任比选举更为重要,"他说,"我想对国会说的就是,现在不是搞政治权谋的时候.现在也不是你们袖手旁观的时候."

**失去动力**

分析师预测今年美国经济将增长2-2.5%,但就业数据给这一前景蒙上了阴影.

不过,经济复苏的步伐并未停止.

劳工部对家庭的调查结果表明5月就业增长强劲,尽管全职工作人数减少.只是该调查每个月之间的波动非常大.

另外,美国供应管理协会(ISM)一份有关美国制造业的报告显示,该领域5月活动放慢,但仍在扩张,新订单达到逾一年来高点.

其它数据也表明,4月消费者支出增加,尽管薪资成长缓慢;此外建筑支出也取得不错的增长.5月汽车销售增长放慢,但总体趋势依然强劲.

反常的温暖天气让聘雇活动提前到冬季月份,这被普遍认为是3月和4月就业放缓的原因之一.

一些经济学家表示,5月就业数据疲弱预示着经济出现更加根本性的放缓.

其他人则不这样看,认为冬季雇佣活动过於活跃,仍然是导致上月就业增长疲弱的主要因素.他们提到,虽然房屋建筑呈现上升,但建筑行业就业继续下降,而且休闲和酒店行业就业也疲弱--这些都是对天气因素敏感的行业.

"我对该数据感到失望,但现在并非世界末日,"Stone & McCarthy esearch Associates的经济分析师Ray Stone说.

分析师表示,要使失业率持稳,需要每个月创造约12.5万个就业岗位.现在的就业岗位与2007年12月经济跌入衰退时相比少了大约500万个.

5月大约有2,320万美国人处於失业或半失业状态.上月民间部门新增就业岗位仅8.2万个.政府部门就业岗位则减少1.3万个,因受各州和地方政府节支行动拖累.联邦政府的就业岗位亦下降.

建筑业就业岗位5月下降2.8万个,为连续第四个月减少.在本次经济复苏中表现亮眼的制造业增加就业岗位1.2万个.但该产业雇佣趋势正在放缓,新增就业岗位也远远低於1月时的5.2万个.

鉴於失业率较高,5月平均时薪仅上升0.02美元,每周平均工时跌至34.4小时.不过与上年同期相比,5月的平均时薪上升了1.7%.(完)

--编译 郑茵;审校 杜明霞

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