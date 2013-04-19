美国就业和制造业数据均欠佳 经济成长减速

* 一周初请失业金人数增加4,000人

* 四周均值增加2,750人

* 请领失业金数据并未显示就业市场形势恶化

* 费城联储制造业活动4月减速

路透华盛顿4月18日 - 美国上周初请失业金人数及大西洋沿岸中部地区工厂活动降温，进一步表明经济成长缓和。

周四公布的另一份报告显示，3月领先指标下降，为七个月来首次，凸显出经济成长前景趋疲。今年美国经济开局不错，但随着紧缩财政政策开始产生影响，经济出现下滑迹象，而这些数据为这种状况再添佐证。

“3月经济失去动能、而且4月可能继续这种趋势的迹象越来越明显，”Moody’s Analytics资深分析师Ryan Sweet表示。

1月和2月的经济数据表明，继去年第四季美国经济活动几乎停滞之后，第一季经济成长加速。

但与过去两年一样，经济似乎已在第一季末减速，3月就业到零售销售再到制造业数据都明显走弱。

劳工部表示，经季节调整后的初请失业金人数增加4,000人到35.2万人。四周移动均值增加2,750至36.125万人，该数据更能衡量劳动市场的变化趋势。

尽管上周失业金请领人数增加，但仍处于分析师通常认为的与每月平均新增就业岗位超过15万个相符的水平。这帮助缓解了对就业市场状况恶化的忧虑，此前公布的3月非农就业增幅是九个月来最小。

“劳工市场状况看起来似乎仍在缓慢改善，但需要抵挡经济放缓和信心减弱带来的压力，”Plante Moran Financial Advisors投资总监Jim Baird说。

**前景不佳**

美国费城联邦储备银行周四公布的数据显示，美国大西洋沿岸中部地区4月制造业活动指数意外下降至1.3，预估为3.0，3月为2.0。该指数高于零则意味着该地区的制造业活动扩张。

美国纽约联邦储备银行周一公布,4月制造业指数大幅下滑，而且美国联邦储备理事会(美联储/FED)周二公布美国3月制造业产出下滑0.1%。

费城联邦储备银行调查报告覆盖宾夕法尼亚州东部、新泽西州南部和特拉华州的工厂。该报告的细节显示出疲弱迹象，工厂雇用和新订单指标均出现萎缩。

库存继3月持平后于4月大幅下滑，这表明第二季库存不会扶助经济增长。估计在2013年前三个月库存已大幅提振产出。

“该报告一定会令人担忧，美国制造业可能开始受到家庭税负增加及政府支出削减的影响，”Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff表示。

还有一份报告支持了美国经济今春表现疲软的观点。经济咨商会称，3月领先指标下滑0.1%，为去年8月来首见。

该数据为美联储维持积极的宽松政策提供了证据。

Naroff称：“经济还在继续增长，但看上去春季已经放缓。数据支持了美联储很多人的看法，即距离结束大规模流动性供应仍相当遥远。”

美国股市本周内第三次收低，标准普尔500指数.SPX年内首次跌破50日移动均线。美国公债价格小涨，美元指数略微下滑。.NCN<US/NCN><FRX/CN>

鉴于今年复活节与学校春假提前造成数据波动，初请失业金数据在判断4月非农就业报告上可能用处不大。

3月非农就业岗位增长8.8万个，2月为增长26.8万个。分析师称3月增幅微弱夸大了就业市场的疲弱。

RDQ Economics首席分析师John Ryding称：“我们从初请失业金数据上既看不出3月以来就业增长进一步恶化，也看不出3月就业增长情况代表一种新趋势。”(完)

(编译 李爽/梁睿雪/兰秀娟/程琳; 审校 徐文焰/张涛/王丽鑫)

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