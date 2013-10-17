美国初请失业金人数下降 中大西洋地区制造业活动扩张

* 一周初请失业金人数从六个月高点下降15,000人

* 加州电脑故障继续令初请失业金人数居高不下

* 四周均值上升11,750

* 中大西洋地区制造业活动增长，但速度放慢

路透华盛顿/纽约10月17日 - 美国上周初请失业金人数下降，10月中大西洋地区制造业活动保持增长，但刚刚结束的政府停摆以及电脑系统故障对初请失业金人数报告的影响，使得数据在反映经济形势方面的价值打了折扣。

劳工部周四公布，上周经季节调整后的初请失业金人数下降15,000人至35.8万人，较前一周的六周高位下滑。但这一数字仍处在高位，因加州继续处理因电脑故障而积压的失业金申请报告。

路透调查中受访经济分析师原预计，上周初请失业金人数料降至33.5万人。

“初请失业金数据还在受到大量电脑故障和其它临时性因素的影响，很难从中得出什么有意义的结论，”Sterne Agee & Leach首席经济学家Lindsey Piegza说。

加州的技术问题已持续了好几周，但这应该是暂时性因素。近期华盛顿政治僵局造成的影响还不甚明朗。

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10月上半月联邦政府一直因债务问题争执而部分关闭。周三国会在最后一刻达成协议，使得联邦政府得以恢复运作，同时避免了债务违约。该协议将向政府提供资金直到1月中旬，并上调政府借款上限至2月7日。

一位劳工部分析师表示，上周申请失业金人数并未因政府关门导致非联邦雇员暂时休假而明显增加。

在截止到10月5日的一周，也就是政府关门的第一周，暂时休假的联邦雇员有70,068人申请失业金。联邦雇员的申请是单独提交统计，时间滞后一周。

尽管上周初请失业金人数四周均值增加11,750人至336,500人，但基本趋势仍显示就业市场在逐步好转。

另一份报告显示，大西洋中部地区制造业活动本月扩张，但速度慢于9月。

费城联储10月制造业活动指数由9月的22.3降至19.8。10月数据仍远超分析师预期的15.0。

该数据已连续五个月为正数，意味着该地区制造业持续扩张。调查涵盖宾夕法尼亚州东部、新泽西州南部和特拉华州的工厂。

“考虑到华盛顿的政情，这样的结果有点令人意外，”RaymondJames 首席分析师Scott Brown表示。“我希望下个月还会扩张。主要经济趋势是如果不是受政府因素影响，情况会更好。”

然而受访者称，他们的前景展望仍然光明。六个月企业状况指数升至60.8，为2003年9月以来最高，上月为58.2。(完)

(编译 郑茵/侯向明/李爽 审校 张涛)

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