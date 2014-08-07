焦点：美国上周初请失业金人数意外下降 四周均值创八年半低点

《分析》中国中小银行的流动性“续命”危局：同业杠杆迫降但负债荒无解
路透北京4月21日 - “从12月份到现在已经实打实的有过几例因流动性而出现理财无法兑付问题，就是当天找不到人的那种，都是前两年杠杆加的比较足的，”一农商行金融市场部负责人称。
路透华盛顿8月7日 - 美国上周初请失业金人数意外下降，表明就业市场形势进一步好转。
劳工部周四公布的数据显示，8月2日止当周初请失业金人数减少14,000人，经季节调整后为28.9万人。
此前一周初请失业金人数上修逾1,000人。
路透调查分析师原本预计，8月2日止当周初请失业金人数增至30.5万人。夏季汽车工厂停产更换设备的情况存在波动性，导致7月申请失业金人数降至14年低点。
这种波动性大多在数据中已经有所体现。初请失业金人数四周均值下降4,000人至29.35万人，为2006年2月以来最低水平。
劳工部一名分析师称，各州数据并没有受到特殊因素影响。
“就业情况的基本趋势似乎有所改善。初请失业金人数减少将与该趋势一致，”Pierpont证券的首席分析师Stephen Stanley表示。
初请失业金数据出炉后，美国股指期货守住涨势，而美国公债价格回吐稍早升幅持平。美元兑欧元走升。
随着就业市场恢复正常，目前初请失业金人数水平进一步下降的空间有限。而聘雇活动需要大幅升温，才能推动就业加速增长。
裁员步伐缓慢而雇佣活动稳步增加，正在促进就业市场的改善，助燃人们对美国联邦储备委员会(美联储/FED)提早升息的揣测。
不过由于长期失业者、丧失信心的求职者以及兼职的人群仍庞大，美联储鲜有迹象要急于升息。自2008年12月以来利率一直维持在近零水准。
美联储官员上月承认，就业市场状况改善，不过称“劳动力资源闲置现象仍突出”。
7月非农就业人口增加20.9万人，为连续第六周超过20万人，为1997年来首见。失业率上升0.1个百分点至6.2%，因有更多的人加入到求职队伍中。
周四的初请失业金报告显示，7月26日一周续领失业金人数减少2.4万人至252万人。保险失业率连续第四周维持在1.9%。(完)
(编译 李爽/徐文焰/孙茉莉; 审校 郑茵/张涛)
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