焦点：美国上周初请失业金人数意外下降 四周均值创八年半低点

资料图片：美国丹佛举行的一次医疗保健行业招聘会上的求职者。 REUTERS/Rick Wilking

路透华盛顿8月7日 - 美国上周初请失业金人数意外下降，表明就业市场形势进一步好转。

劳工部周四公布的数据显示，8月2日止当周初请失业金人数减少14,000人，经季节调整后为28.9万人。

此前一周初请失业金人数上修逾1,000人。

路透调查分析师原本预计，8月2日止当周初请失业金人数增至30.5万人。夏季汽车工厂停产更换设备的情况存在波动性，导致7月申请失业金人数降至14年低点。

这种波动性大多在数据中已经有所体现。初请失业金人数四周均值下降4,000人至29.35万人，为2006年2月以来最低水平。

劳工部一名分析师称，各州数据并没有受到特殊因素影响。

“就业情况的基本趋势似乎有所改善。初请失业金人数减少将与该趋势一致，”Pierpont证券的首席分析师Stephen Stanley表示。

初请失业金数据出炉后，美国股指期货守住涨势，而美国公债价格回吐稍早升幅持平。美元兑欧元走升。

随着就业市场恢复正常，目前初请失业金人数水平进一步下降的空间有限。而聘雇活动需要大幅升温，才能推动就业加速增长。

裁员步伐缓慢而雇佣活动稳步增加，正在促进就业市场的改善，助燃人们对美国联邦储备委员会(美联储/FED)提早升息的揣测。

不过由于长期失业者、丧失信心的求职者以及兼职的人群仍庞大，美联储鲜有迹象要急于升息。自2008年12月以来利率一直维持在近零水准。

美联储官员上月承认，就业市场状况改善，不过称“劳动力资源闲置现象仍突出”。

7月非农就业人口增加20.9万人，为连续第六周超过20万人，为1997年来首见。失业率上升0.1个百分点至6.2%，因有更多的人加入到求职队伍中。

周四的初请失业金报告显示，7月26日一周续领失业金人数减少2.4万人至252万人。保险失业率连续第四周维持在1.9%。(完)

(编译 李爽/徐文焰/孙茉莉; 审校 郑茵/张涛)

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