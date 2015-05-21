综述：美国经济其他领域表现疲弱 但就业市场供应收紧的大趋势不变

图为美国加州San Marcos的房屋建筑工人。 REUTERS/Mike Blake

路透华盛顿5月21日 - 美国上周初请失业金人口增幅略超预期，但基本趋势仍直指就业市场供应收紧。

尽管就业市场表现强劲，但在首季成长大幅放缓后，经济的其他领域反弹乏力。受消费者支出温和，以及企业投资和工厂活动疲弱拖累，美国经济首季成长迟滞。

周四公布的其他数据显示，4月成屋销售意外下降，5月制造业活动疲态不改，进一步凸显第二季初经济反弹的力度温和。

劳工部周四公布，截至5月16日当周，初请失业金人口增加1万人，经季节性调整后为27.4万。四周移动均值降至15年新低。市场认为四周均值消除了周与周之间的波动，能更准确地反应就业市场状况。

“初请失业金人口的趋势值远低于衰退前触及的低谷，仍与我们作出的未来劳动力闲置将继续减少的预期一致，”法国巴黎银行驻纽约的分析师Derek Lindsey表示。

分析师之前预计，上周初请失业金人口增至27.1万人。

就业市场表现稳健使美国联邦储备委员会(FED/美联储)仍有望在今年晚些时候升息。美联储周三发布的4月会议记录显示，多数决策者认为6月升息的机率不大。

另外，全美不动产协会(NAR)公布，美国4月成屋销售按月大跌3.3%，年率为504万户，预估为524万户。3月经修正后为521万户，前值为519万户。

美国经济谘商会公布，美国4月领先指标上升0.7%，预估为上升0.3%。3月经修正后增长0.4%，前值为增长0.2%。

尽管销售下降，但年率仍在500万之上。鉴于就业市场改善，且4月房屋开工和建筑许可均攀升至数年高位，这暗示4月销售下滑的局面只是暂时的。

数据公布后，美国股市小涨，美元指数下跌。美国公债价格攀升。

**制造业表现疲弱**

今日公布的另一项数据显示，5月费城联储制造业指数从4月的7.5降至6.7。

数据高于零，反应该地区制造业扩张。美元走强，以及能源企业深减支出拖累制造业表现。油价骤降挤压了能源企业的获利。

“这与我们的预期一致，我们认为制造业将继续面临美元走强和能源价格下跌的滞后效应带来的阻力，”巴克莱驻纽约的分析师Jesse Hurwitz表示。

上周初请失业金人口数据覆盖的时间段与美国政府5月就业报告覆盖的时间段重合。初请失业金人口四周均值下降1.875万，暗示又有一个月的就业岗位增长将超过20万。四周均值覆盖的时间段跨4、5两月就业数据的调查期。

除能源行业外，其他行业裁员的数量非常少。能源行业今年迄今已损失数千个岗位，因受油价骤降拖累，诸如油田技术服务公司斯伦贝谢(SLB.N)、贝克休斯(BHI.N)和哈利伯顿(HAL.N)等公司均大幅度裁员。

受恶劣天气、美元走强、西海岸港口营运受扰和能源企业大幅度削减支出等因素拖累，美国经济首季几无增长。

4月美国非农就业岗位增加22.3万，失业率降至近七年低位5.4%。

周四出炉的初请失业金人口数据显示，截至5月9日当周，续请失业金人口减少1.2万，至221万，为2000年11月以来最低。

请领失业金人口的失业率下降0.1个百分点，至1.6%，为2000年7月以来最低。该指标反应的是短期失业率。

“由于长期失业率呈下降趋势，如果5月失业率降至5.3%我们不会感到意外，”RDQ Economics的首席分析师John Ryding表示。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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