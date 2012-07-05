美国苦苦挣扎的就业市场浮现希望

* 民间雇主6月增聘17.6万个岗位

* 上周初请失业金人数减少1.4万人

* 多项报告为就业市场捎来希望

* 6月服务业成长放缓

路透华盛顿/纽约7月5日电---美国民间雇主6月扩大招募人手,上周美国民众初请失业金的人数创下两个月来最大降幅,为苦苦挣扎的就业市场带来重重希望.

但周四公布的其他数据显示,美国经济上空仍乌云笼罩,因庞大的服务业景气扩张速度於6月降至降近两年半来低点且零售商公布的销售成绩低於预期.

经济已经受到欧洲债务危机的乱流冲击,同时也受明年国内税务负担将增加的疑虑影响,损及企业及美国一般民众的信心.

中国、英国及欧元区周四接连宣布放宽货币政策,表明人们更加担心全球经济正在恶化.

Chase Wealth Management首席经济分析师Anthony Chan认为,当天数据表明美国经济并未完全失去动力,但亦未有明显加速.

"我们仍然认为经济正在成长,如果就业市场形势继续改善,消费者或许就能有钱让美国经济在下半年重新焕发活力,"他说.

民间就业服务机构ADP Employer Services周四发布的报告显示,美国6月民间部门就业岗位增加17.6万个,超出分析师预期以及5月的13.6万增幅.备受关注的政府6月就业报告将於周五公布.

ADP以往在预测非农就业数据方面准确度并不高.根据巴克莱的统计,今年ADP数据与政府数据之间的差距平均为每月5万个岗位.不过,这次公布的报告还是再度让人对就业市场感到乐观.

劳工部在另一份报告中表示,上周经季节调整的初期失业金人数下降1.4万人至37.4万人.衡量劳动力市场趋势的更好指标--初请失业金人数四周均值下降1,500人至385,750人.

"虽然明日出炉的就业数据可能不那麽好,但看起来劳动力市场已经不像市场所担忧的那麽疲弱,"Naroff Economic Advisors首席分析师Joel Naroff称.

周四数据公布前的一份路透调查显示,6月非农就业岗位料增加9万个,5月为增加6.9万个.失业率料持稳於8.2%,5月失业率为8月以来首度上涨.

高盛分析师周四将6月非农就业岗位增幅预期从7.5万个上调至12.5万个,指称近期公布的一系列就业数据鼓舞人心.之前他们的预期接近分析师预估区间的低端.

金融市场关注各国央行举动.美股盘中小跌,美国公债价格上扬,欧元兑美元触及一个月低点.

欲浏览美国初请失业金相关图表,请点击:(link.reuters.com/tuw29s)

欲浏览ADP数据和美国劳动部数据对比相关图表,请点击:(link.reuters.com/nuw29s)

欲浏览美国计划裁员人数相关图表,请点击:(ttp://link.reuters.com/zew29s)

**服务业放缓**

另外一项报告显示,美国企业6月预计裁减的就业岗位降至一年多来最低水平.研调机构Challenger, Gray & Christmas称,上月雇主宣布的计画裁员人数为37,551人,低於5月的61,887人.

虽然就业市场前景并没有因不确定性日增而恶化,但经济其他部门却明显放缓.

第四份报告显示,6月服务业增长速度放缓至2010年1月以来最慢,因新订单减少,出口亦下跌.不过6月就业聘雇扭转5月时的下滑情况,呈现增长.

美国供应管理协会(ISM)6月服务业指数从5月的53.7跌至52.1.

不过Capital Economics资深美国经济分析师Paul Dales表示,在本周稍早的ISM数据显示制造业活动萎缩之後,这项报告仍应视为"让人稍感宽慰".

Dales称,第一季成长1.9之後,这两项报告均与成长年率约1%大致相符,并表示最可靠的数据也未暗示经济衰退再次逼近.

"如果还有更多就业情况糟糕的报告,(美联储决策者)将有更多振兴措施,"LPL Financial分析师John Canally说."今天的报告显示他们可能暂时不会行动,他们在决策之前将观察更多数据."(完)

--编译 张明钧/郑茵/王翔琼/李婷仪;审校 徐文焰

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