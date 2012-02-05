美国1月非农就业岗位创九个月最大增幅 失业率降至近三年低点

美国1月非农就业增幅创九个月来最大，失业率意外降至近三年低点，该数据对总统奥巴马来说是一项利好。

* 1月非农就业岗位增加24.3万

* 失业率从前月的8.5%降至8.3%

* 就业普遍增长显示经济复苏力道

* 市场对美联储加大刺激举措的预期降温

路透华盛顿2月3日电---美国1月非农就业增幅创九个月来最大,失业率意外降至近三年低点,该数据对总统奥巴马来说是一项利好.

劳工部周五公布,1月非农就业岗位跳增24.3万,其中制造业就业岗位增幅为一年来最多.失业率降至8.3%,为2009年2月以来最低.12月失业率为8.5%.

就业增幅为4月以来最大,远超过路透调查分析师预估的增加15万.这体现出经济增长的基本力道,同时美国联邦储备委员会(美联储)进一步实施刺激计划的机率也随之降低.

"经济引擎中有更多部门开始发挥效力,预示着经济增长加速.看到这份报告最高兴的人之一就是奥巴马,"加州州立大学海峡群岛分校经济学教授Sung Won Sohn表示.

无论是从零售业到临时工,或是从建筑业到制造业,就业岗位都普遍增长,这表明经济复苏越来越具有可持续性.

对家庭的一份调查显示失业率下降,即便有大批新求职者涌入就业市场.分析师原本预计失业率会持稳.目前失业率自8月以来已下降0.8个百分点.

"我认为,这表明经济可能达到自我维持扩张的程度,"匹兹堡PNC Financial Services首席分析师Stuart Hoffman对Reuters Insider表示.

另外一份报告显示,服务业活动上月加速至近一年高位,进一步点亮经济前景.其中服务业就业指数触及六年高位.

这些相当乐观的数据提振美股.Nasdaq综合指数.IXIC触及11年高位.道琼工业指数.DJI升至近四年高点.标普500指数.SPX也将今年涨幅扩大至7%左右.

美国公债价格下跌,因投资者对美联储放宽政策的预期下降.美元指数早盘上扬後日内基本持平.

这份就业报告与美联储上周对经济相当黯淡的评估形成对比.

美联储官员一直在争论是否要加大公债购买力度,即第三轮量化宽松举措,以拉低利率.(非农就业数据)也令人怀疑联储对维持近零利率至少到2014年末的预期.

"至少这降低了实施第三轮量化宽松的可能性.失业率意外地持续下降,也让人质疑美联储对2014年末前维持低利率的执着程度,"摩根大通分析师Michael Feroli表示.

利率期货走势表明,至少已经有一些交易商开始预期美联储可能在2014年初加息.

据芝加哥商业交易所(CME),联邦基金利率期货走势反映出2014年1月加息的机率为38%,高於报告公布前的29%.加息机率首次超过一半的时点是2014年4月.

然而路透调查显示,华尔街主要机构的分析师仍认为,美联储可能推出另一轮购债计划.

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**不要干扰经济复苏**

奥巴马对该份强劲的就业报告表示欢迎,并敦促国会延长薪资税减免以及长期失业人员补贴政策.该政策将於本月底到期.

"现在不是对经济进行自我伤害的时候.我希望向国会传递这个明确的信息.不要减缓经济的复苏速度,不要干扰复苏,"他在弗吉尼亚州阿林顿一个消防站表示.

共和党人承认就业市场的改善,但表示失业率仍然太高.

"我们的就业增长仍存在不足,因此我们需要有新办法,"众议院议长贝纳(John Boehner)表示.

"尽管就业增长加速,但仍有四分之三失业者找不到工作,失业或未充分就业的美国人仍达2,380万.就业水平距离经济衰退前水准仍有557万人的差距.

但就业市场正在取得稳定进步.11月和12月就业岗位增幅共计上修了6万个.

除此之外,平均时薪增长0.04美元,应有利促进支出.报告表明,美国第一季经济增长放缓的预期并未影响到企业的雇佣决定.

民间部门就业大增25.7万,为去年4月以来最大增幅.政府部门就业减少1.4万,为9月以来最少.

去年第四季美国经济环比年率为成长2.8%.但随着企业补充库存减速,且欧洲可能陷入衰退从而导致出口下降,因此外界广泛预计美国经济增长将放缓.

一些分析师谨慎地认为,1月的就业报告可能夸大了经济复苏的力度,指出消费者信心、收入和支出增长仍低迷.

部分分析师称预期,到年底时失业率可能降至8%以下,但也有人警告称,随着之前放弃找工作的人重新加入到求职大军中,失业率近期可能上升.

"若要就业市场好转,那麽企业就必须按这样的规模继续增聘,直至冬季,"经济谘商会宏观经济分析主管Kathy Bostjancic表示.

**谨慎乐观**

失业率如今已连降五个月,但在一定程度上反映出一些美国人放弃找工作.

另一项范围更广泛的失业指标1月下滑至近三年低点15.1%,12月为15.2%.这项指标中包括希望就业但已停止求职的人,以及那些兼职但想做全职的人.

冬季天气温和,在上月亦提振建筑业就业情况,令其就业岗位增加2.1万,12月为增加3.1万.制造业就业增加5万,为一年来最大增幅,前月为增加3.2万.

整体来说,商品生产行业上月就业增加8.1万,为2006年1月以来最大增幅.

交通运输和仓储业就业增长1.31万,旅游业下降1,500人.上月劳工部公布,12月旅游业就业大幅增长,但修正数据显示实际下滑.

零售业就业增加1.05万,12月为增加6,200人.临时服务业跳增2.01万人,超过12月8,300人的增幅,对未来长期雇佣来说或是好迹象.(完)

--编译 李爽; 审校 徐文焰

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