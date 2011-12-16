美国初请失业金人数降至三年半低位 显示经济复苏增强

* 初请失业金人数减少19,000人,创三年半低位

* 东北部分地区制造业活动回升

* 食品价格推高11月趸售(批发)通胀

路透华盛顿12月15日电---美国初请失业金人数上周降至三年半低位,东北部分地区12月制造业活动回升,说明经济复苏势头进一步增强.

但周四公布的其他数据显示,11月工业生产在七个月来首次下滑,多数归因于汽车制造行业,分析师称该行业受到供应链暂时中断的抑制.

"看来我们刚刚走上清晰的复苏道路,经济活动将略微加速,"富国银行证券资深经济分析师Mark Vitner称.

相当乐观的数据帮助股市投资者放下对欧债危机的担心,买进股票.SPX.美国股市在连跌三日後小幅收高.

美国公债价格持平至小幅下跌,美元指数.DXY下滑.

尽管经济增速较第三季为2%的年率正在加快,但分析师警告称深受债务困扰的欧洲给美国经济造成重大风险.美国第四季成长率料超过3%.

全球许多其他经济体已经开始放缓,其中欧元区料会陷入衰退.

美国议员或无法延期将於年底结束的减税及紧急失业救济计划,令经济同样面临风险,或将阻碍2012年经济扩张.

不过,目前而言,美国经济依然展现出韧性.

劳工部公布,美国上周初请失业金人数下降1.9万人至36.6万人,为2008年5月以来最低.本月早些时候的报告显示,11月失业率触及8.6%的两年半低点.

欲浏览美国费城联邦储备银行制造业指数相关图表,请点选:(link.reuters.com/sad65s)

欲浏览工业生产相关图表,请点选:(link.reuters.com/tyc65s)

欲浏览初请失业金数相关图表,请点选:(link.reuters.com/xuc65s)

欲浏览生产者物价指数(PPI)相关图表,请点选:(link.reuters.com/fyc65s)

**地区工厂活动升温**

另有数据显示,本月纽约州及大西洋沿岸中部地区制造业活动加速,亦强调了美国经济的稳固基调.

美国费城联储表示,12月制造业活动指数升至4月以来最高,因新订单猛增.另一份报告显示,纽约州制造业指数创5月以来最高,因新订单强势反弹且雇用状况改善.

但美联储的工业生产数据令两份地区制造业报告带来的光环有些黯淡.11月工业生产较前月回落0.2%,10月为上升0.7%.

其中制造业产出以0.4%的降幅领跌,反映出汽车生产下滑3.4%这一因素.

但分析师将这种疲态归因于泰国洪灾导致汽车零件供应短缺.他们认为,这也可能影响到高科技商品的产出.

"我们不担心制造业体质,"RBS资深分析师Michelle Girard表示.

"库存不足,在表现还算不错的假期购物季之後,企业可能需要补充库存.汽车厂商也计划在第一季稳步增加产量."

联邦快递(FedEx)(FDX.N)表示,因网络购物"稳步增长",宅配快递服务需求上升,这进一步暗示经济正在收获动能.

劳工部还公布数据显示,上月生产者物价指数(PPI)较前月上升0.3%,逆转10月下跌0.3%的跌势,因食品价格上涨1%.

11月扣除食品和能源的PPI较前月温和上升0.1%,10月为持平,表明整体通胀压力变化不大.(完)

--编译 王丽鑫/王兴亚/李爽; 审校 徐文焰/张若琪

路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。