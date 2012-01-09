美国就业数据强劲 美联储官员仍极力呼吁刺激楼市

* 杜德利:需要帮扶"令人沮丧的缓慢复苏"

* 需要为房利美和房贷美祭出新政策--杜德利

* 罗森格伦认为存在买入更多抵押支持证券(MBS)的空间

* 可能为美联储今年的温和政策定调

记者 Jonathan Spicer; 编译 王洋/张若琪/肖群英

路透新泽西1月6日电---美国联邦储备委员会(美联储)三位高层官员周五极力呼吁对美国房地产市场推出更多刺激措施,称政府其它政策制定者以及美联储应该考虑各种措施来帮助楼市,以加快经济的复苏.

纽约联邦储备银行总裁杜德利、美联储理事杜克、波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦分别在单独的演讲中警告,脆弱的楼市复苏可能会威胁美国整体经济的复苏.

而就在三位发表上述言论之前,政府公布了一份强劲的就业报告,为经济复苏加速提供了最新的佐证.

就在两天前,美联储就如何借助两家主要的政府运营抵押贷款公司-房利美FNM.P和房贷美FRE.P来扭转楼市的低迷,进行了艰苦论战.

房屋市场处在金融危机和衰退风暴的核心,且持续阻碍复苏.

美国房屋价格自2006年以来下挫33%,估计导致7万亿(兆)美元的家庭财富丧失,约1,200万美国房主资不抵债,其房产当前价值低於抵押贷款金额.

杜德利在新泽西一场演讲表示,决策者需考虑采取更多行动来启动房市,并对美国"缓慢得泄气"的经济复苏和"高得让人不能接受"的失业率提供帮助.

他指出,货币政策需努力补足其他美国政府决策者的行动,在良好情况下两者配合可在一、两年内协助稳定房价并转变房市.

美联储理事杜克在维吉尼亚州里奇蒙则称,有必要推出仰赖房利美、房贷美的新政策.

"决策人士考虑政策,应至少斟酌政府发起企业(GSE)在加速复原房市可扮演角色,而非完全聚焦於让GSE的损失降至最小."她表示.

波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦则称,支撑房市的一个方式就是让美联储进一步购买抵押贷款支持证券(MBS).

"由於今年通胀率可能仍低且就业市场依然疲弱,我相信联储应继续研究通过强劲增长以促进更迅速复苏的方法."罗森格伦在康乃狄格州哈特福德对一个商业团体表示.

杜德利、罗森格伦,以及就某种程度而言,杜克都被视为美联储的偏"温和派"--与遏制通胀相比,更为关切经济的增强.他们的言词可能确定了今年联储较为活跃成员的基调.

身为纽约联储总裁的杜德利及联储理事的杜克,在联储的政策制定委员会都具有永久投票权;罗森格伦则将在2013轮值拥有投票权.

劳工部周五公布12月非农就业岗位创三个月来最大增幅,失业率降至8.5%的将近三年低点.

罗森格伦表示,尽管就业增长优於近期所见,仍不足以让美国恢复到充分就业.

杜克周五指出,她所预估的经济温和成长有相当大的上档与下档风险,因此联储当前的货币政策立场是恰当的.

美国政府公债价格周五上涨,因几位联储官员呼吁出台更多货币刺激政策的言论,盖过经济的利好;美国股市则下跌.美元兑欧元上扬.

**如何对待房利美和房贷美**

美联储在过去三年总共买入2.3万亿(兆)美元的公债以及抵押支持证券(MBS),作为其量化宽松政策的一部分.为应对数十年来最严重的经济衰退,美联储在2008年底还将利率削减至接近零的水平.

但美联储购买MBS之举成为2009年首轮量化宽松政策(QE1)中引发争议的部分,一些官员指责称此举旨在提振美国经济的特定行业.

美联储理事拉斯金(Sarah Raskin)在马里兰州发表讲话称,为实现就业最大化和物价稳定,美联储采取的"非常规政策措施是完全恰当的".

纽约联邦储备银行总裁杜德利称,"货币政策和住房政策更多是互补,而不是相互替代".他曾经暗示美联储可能采取更多举措来压低抵押贷款利率.

美联储上周三向国会提交报告称,倘若允许房利美和房贷美向广泛的房主群体提供成本更低的按揭贷款,则可促进经济复苏.

杜德利在周五称,该报告是"对住房政策深思熟虑的分析".

他并称,"真正全面的解决之道,还将包括长期改革,包括改革房利美和房贷美,以便为房屋融资提供更加稳固的基础,并使市场能够更有效地应对未来的任何系统性冲击."

作为美国按揭贷款融资的最大来源,两家公司在2008年处於破产边缘之际被政府接管.随後他们共获得1,690亿美元的纳税人资金援助,使得他们成为共和党议员攻击的目标.

美联储将於1月24-25日举行下次货币政策会议.(完)

--编译 王洋/张若琪/肖群英;审校 孙茉莉/郑茵/杜明霞

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