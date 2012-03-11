美国2月非农就业预示经济复苏力道增强

* 美国2月非农就业岗位增加22.7万个

* 失业率持稳於8.3%

* 就业增长降低美联储行动的必要性

路透华盛顿3月9日电---美国雇主在2月连续第三个月增聘超过20万员工,表明经济正在走强,也降低了美国联邦储备委员会(美联储)进一步出台货币刺激措施的必要.

周五美国劳工部报告称,上月非农就业岗位增加22.7万个,这亦提高了总统奥巴马争取连任的机率.

尽管人们纷纷回归找工作的劳动力大军,但2月失业率仍维持在8.3%的三年低点.此外,修正後的数据显示,1月和12月两月的就业岗位比初值多出6.1万个.

"经济虽然远未痊愈,但已获得独立前行的足够动能,这种动能似乎还在增强,"John Hancock金融服务公司的分析师Megan Ellis说."目前来看,美联储基本不需要作什麽,只要坐下来等待和期盼就好."

受此数据鼓舞,美国股市收高,而公债价格小跌,因交易商调降美联储增加公债购买的预期.

美元兑日圆冲至11个月高位附近,并有望录得连续第五周上涨,为近五年来最好纪录.

美联储主席贝南克上周表示,就业市场状况"绝非正常",若要持续改善,需要以美国商品和服务需求增加为前提条件.

不过他表示,只有在前景恶化的情况下,美联储才会启动另一轮宽松货币政策以拉低利率.该央行定於下周召开会议.

21家直接与美联储作交易的华尔街大公司中,有18家接受了路透访问.调查结果显示,14家预计联储最终会认为经济需要更多帮助,不过他们下调了对联储购债规模的预期.

就业参与率从1月的63.7升至63.9%,显示美国民众对就业前景感到越来越乐观.

劳动力大军增加47.6万人,为2010年4月以来最大升幅.纳入那些愿意工作但已停止找工作、以及从事兼职工作但想要更多工作的人群后,一项更广泛的失业率指标降至三年低点14.9%.

鉴於经济增长依然乏力,就业市场的相对强劲让分析师们感到困惑.

本季的经济增长环比年率料自第四季的3%放缓,因汽油价格高涨抑制支出,且欧洲衰退打压出口.

消费者支出已经连续三个月持平,周五有报告显示美国贸易逆差触及三年高点,归咎於高油价和进口创纪录.这导致一些分析师调降经济增长预估.

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**制造业新增就业良多**

在1月实现一年以来最高新增就业岗位後,制造业新增就业再次有稳健表现.临时工需求也很强劲,这预示未来将有长期就业机会.

美国失业率自去年8月以来已经下降0.8个百分点,给面临总统大选的奥巴马提供有利支持.

美国经济需要每月新增约17万个就业岗位,才能将在11月大选投票前将失业率压低至8%以下.

奥巴马在维吉尼亚州劳斯莱斯工厂演讲时表示,就业数据给予他"认为未来将更好的信心",他誓言将支持美国制造业,以争取蓝领阶层选民的支持.

"我们不能回头采用那些把我们置身于困境中的政策.我们不能让经济重蹈被外包、不良债务和虚高金融获利削弱的覆辙,"奥巴马说."我们要让经济有可持续性,而那需要首先从美国制造业开始着手."

共和党总统候选人罗姆尼(Mitt Romney)指出,奥巴马在37个月前就承诺通过大规模政府刺激计划将失业率降低至8%以下.

"但失业率自那以後从来没有低於8%.这位总统没有成功.他失败了,这就是我们要在2012年要他下台的原因,"罗姆尼在密西西比州Jackson的一次活动上说.

**真正的反弹**

虽然部分地区的就业市场是因为反常的温暖冬季天气而获益,但分析师表示,市场正在经历真正的改善,不过他们预计就业3月会有所回落.

2月新增就业岗位再次全来自民间部门企业,共增加23.3万个.政府雇员人数减少6,000人,为连续第六个月减少.

制造业企业新增3.1万名雇员,所有这些新增岗位均来自於生产耐用品的工厂.

汽车商已经增产,并增聘新人手,增加轮班和加班安排,以满足增加的需求.美国汽车业产出去年初期曾经因为日本震灾和海啸出现中断.

尽管招聘活动加速,但薪资涨幅迟滞.2月平均时薪仅增加0.03美元.过去12个月间,平均时薪累计增加了1.9%,基本持平於上年水平.

除制造业外,建筑业雇员数量减少了1.3万人,为四个月来首次下降.2月的临时工数量增加4.52万人,1月亦曾增加3.21万人.

尽管劳工市场在恢复一些活力,但改善步伐依然太慢,无法吸收多达2,350万要麽处於失业状态,要麽未充分就业的美国民众.

美国经济面临长期失业问题.2月时,1,280万名失业美国人中约有43%的人已失业超过六个月.(完)

--编译/审校 艾茂林/白云

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