美国就业及制造业数据表现不俗 强化经济成长前景

* 初请失业金人数减少1.3万人,降至近四年最低

* 2月大西洋沿岸中部地区制造业活动扩张,订单增加

* 房屋开工率增加1.5%,建筑许可增加0.7%

* 生产者物价指数(PPI)微升0.1%,核心PPI上升0.4%

路透华盛顿2月16日电---美国上周初请失业金人数意外降至将近四年低点,显示劳动市场复苏脚步正加速.

周四其他数据显示,本月大西洋沿岸中部区域制造业活动强劲扩张、建筑业1月新建住宅项目增加,为经济保持持续动能提供了更多佐证.

"数据更加强化了经济正在加速的看法.我们见到的数字没有一项显示整体问题很大,除了消费者支出,"宾州Naroff Economic Advisors首席经济分析师Joel Naroff说.

这些最新报告为近来连串相当乐观的数据再添一笔,分析师可能因而更加降低第一季成长会大幅趋於温和的预期,并调降美国联邦储备理事会(美联储,FED)会有另一轮购债或量化宽松的可能性.

劳工部表示,初请失业金人数减少1.3万人,经季节调整过後为348,000人,是2008年3月以来最低水平.

路透调查的分析师原预估初请失业金人数升至36.5万.当周初请失业金人数四周均值为2008年4月以来最低.

另一份报告显示,费城联邦储备银行2月制造业指数从1月的7.3升至10.2,因订单和出货跳增.

虽然在涵盖宾州东部、新泽西州南部和特拉华(德拉瓦)州的地区工厂本月雇用的劳工减少,但现有员工工时增长,这对薪资增长是好兆头.

此外未交货订单也上升;工厂付运期稍有延长.

"从2011年第四季到2012年第一季,增长放缓的迹象并不明显,"PNC Financial Services资深分析师Gus Faucher表示.

2011年第四季美国经济环比年率为增长2.8%,库存因素占去该增长的三分之二.这令分析师担心企业後续增补库存的意愿会降低,因需求没那麽强劲.

目前数据强劲的势头暂时持续.商务部公布,美国1月房屋开工增长1.5%,年率为69.9万户,高於分析师预估的67.5万户.

房屋开工受到多单元建筑的提振,反映出随着美国人不再购买房屋,公寓租赁的需求增长.1月建筑许可增长0.7%至年率67.6万户.

建筑业今年预计会促进经济增长,这是2005年以来的首次.

乐观的经济数据,以及希腊将得到第二笔纾困资金的希望,提振美国股市上涨,标准普尔500指数.SPX收盘触及九个月高点.

美国公债价格下跌,美元兑日圆上涨.

浏览美国初请失业金图表,请点选(link.reuters.com/dun66s)

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**经济前景好转**

就业、制造业和零售销售方面的利好数据令人不禁产生疑问,美国联邦储备委员会(美联储)是否会信守承诺维持极低的利率至少至2014年末.美联储是在1月的就业报告公布之前做出上述承诺的.

周三公布的美联储1月24-25日会议记录显示,部分决策者认为,今年需要推出第三轮量化宽松支撑美国经济.

"美联储的政策与好转的经济前景看起来愈发相悖,"三菱东京日联银行驻纽约首席金融分析师Chris Rupkey表示.

"我们的猜测是,如果数据持续这样的表现,美联储会在明年初某时点开始将低率政策正常化.现阶段,经济似乎并不需要低利率政策."

但伊朗核计划紧张局势造成的油价涨势,给日益乐观的经济前景带来严重风险.布兰特原油期货周四连续第四日上涨,突破每桶120美元的六个月高点.

上周初请失业金人数降至35万人以下,此为分析师视为就业市场持续强劲的水准.初请失业金人数已连续三周下滑.

1月就业岗位已连续第二个月增加逾20万个,且失业率降至三年低点8.3%.分析师审慎乐观预期,2月就业仍将强劲增长.

尽管有这些改善,大量低迷的情况仍在.约有2,380万个美国人不是没有工作就是未充分就业,而有接近四分之三的失业人口没有就业机会.

美国劳工部在另一份报告中称,1月生产者物价指数(PPI)仅上扬0.1%,因食品和能源价格下滑.该指数12月时为下滑0.1%.

但1月扣除食品和能源的核心PPI上扬0.4%,为7月以来最大增幅,12月时增长0.3%.

核心PPI受到药品价格上扬推升,药品价格约占整体增幅的40%.轻型卡车和家电价格上扬亦协助推升指数.(完)

--编译 李婷仪/张若琪/李春喜/王冠中;审校 孙茉莉/王兴亚/张荻

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