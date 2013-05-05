美股道指和标普500指数均创下纪录收盘新高

路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8703元附近
路透上海4月13日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周四预计会开在6.8703元附近，较上日升值约237点。
* 标普500指数收在1,600点之上，道指一度升穿15,000点
* 非农就业报告显示4月就业岗位增幅大于预期
* 市场普涨，能源股和材料股领军
* 三大股指均升约1%
路透纽约5月3日 - 美国股市周五收升，道指及标普500指数创下纪录收盘新高，三大股指均跳涨约1%，此前公布的4月非农就业报告意外强劲，缓和投资人对经济放缓的忧虑。
标普500指数收在1,600点之上，道指一度升穿15,000点，股市扩大今年升势。经济晴雨表企业雪佛龙(CVX.N)，波音(BA.N)和强生(JNJ.N)均创下52周新高。
中小盘股罗素2000指数也创新高，显示市场普涨。纽约证交所和Nasdaq市场均有约七成股票收高。
美国劳工部周五公布，美国4月非农就业岗位增加16.5万个，预估为增加14.5万个，3月增幅由原先公布的8.8万大幅上修为13.8万。美国4月失业率为7.5%，为2008年12月以来最低，预估为7.6%。
在之前几周美国公布的数据大多令人失望，包括制造业低迷，显示经济复苏失去动能后，今日的就业增长报告受到投资人欢迎。
道琼工业指数.DJI收高142.38点，或0.96%，至14,973.96点；标准普尔500指数.SPX收涨16.83点，或1.05%，至1,614.42点。Nasdaq指数.IXIC上升38.01点，或1.14%，至3,378.63点。
本周，道指涨1.8%，标普500指数升2%，Nasdaq指数跳涨3%，录得今年首周以来最大单周升幅。
景气类和商品类股领涨，美国钢铁(X.N)劲升6.3%，报18.14美元，WPX Energy Inc (WPX.N)大涨5%，报16.56美元，美国原油期货结算价报95.43美元，升1.5%。
嘉信理财(Charles Schwab)市场和行业分析部门董事Brad Sorensen表示，“商品股表现出众，因就业数据缓和了对经济放缓的担忧。商品股在过去几个月回落，跌势略显过度。这些领域仍有良好的成长机会。”
铜价创下2011年10月底来最大单日升幅后，Freeport McMoRan Copper & Gold Inc (FCX.N)收高2.6%，报31.13美元。
通用电气(GE.N)升1.1%，报22.57美元，领涨工业股，该公司以约30亿美元收购油田泵生产商Lufkin IndustriesLUFK.O的交易获批。
全球最大品牌HIV药物生产商Gilead Sciences (GILD.O)公布的季度盈利大增，该股收高5.7%，报55.15美元。
社交网络LinkedIn Corp LNKD.N公布的营收预估令人失望，该股逆势重挫13%，报175.59美元。
在已公布业绩的404家标普500指数成份股企业中，68.3%的获利超预期，46.3%的营收强于预期。过去四个季度中，上述比率分别为67%和52%。
在今日公布的其他经济报告中，美国3月工厂订单大跌，而4月服务业增速降至九个月最慢。
纽约证交所、NYSE MKT和Nasdaq市场成交量约为63.3亿股，年内迄今日成交均值约为63.6亿股。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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