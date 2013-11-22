美国就业市场和制造业表现不俗 通胀温和

* 美国上周初请失业金人数下降2.1万人

* 10月生产者物价较前月下滑0.2%

* 11月Markit制造业PMI初值创8个月高点

路透华盛顿11月21日 -上周美国初请失业金人数大幅下降，11月Markit制造业采购经理人指数(PMI)初值也升至八个月高点，均显示美国经济存在一些力道。

周四的其他数据显示，10月趸售(批发)物价连续第二个月下降，再度表明没有通胀压力，在美国联邦储备委员会(美联储/FED)考虑缩减购债规模时可给予其更大回旋余地。

“初请失业金人数和制造业活动数据仍有利美国经济在第四季继续温和增长，”Wells FargoSecurities资深分析师Sam Bullard表示。

美国劳工部周四公布，经季节调整后一周初请失业金人数减少2.1万至32.3万人。

分析师此前预估为仅降至33.5万人，一些分析师提醒说上周一的公共假日可能促使该数字大幅下降。

不过劳工部表示，数据没有受到特别因素的影响。

当周的初请失业金人数四周均值减少6,750人，至338,500人。

“没有证据显示裁员增加，从最新的初请失业金报告来看，非农就业增长形势应为中性至略微偏正面，”RDQEconomics的首席分析师John Ryding说。

浏览初请失业金人数图表，请点选：(link.reuters.com/xew34t)

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**制造业活动回暖，通胀温和**

另外一份制造业采购经理人指数(PMI)调查显示，美国制造业活动回暖。金融数据公司Markit称，美国11月制造业PMI升至八个月高位54.3，10月为51.8。

受访人士认为，指数之所以从上月触及的一年低点反弹，部分原因在于政府结束停摆状态，且国内外消费需求上升。

“制造业数据表明经济仍有一些动能，”RBC Capital Markets的资深美国经济分析师JacobOubina说。“我想，现在还需要看到的是，就业实现跟进增长。”

但另一份区域调查显示，11月大西洋沿岸中部地区制造业活动急剧放缓，抑制了对制造业的乐观情绪。

部分分析师表示，制造业有可能正在放缓，因数据显示内需不及预期后，第三季库存快速上升。

其他分析师认为费城联储制造业指数的大幅回落，是之前政府部分关门的后续影响所致。

稳步改善的就业市场帮助提振华尔街股市，同时美元兑日圆攀升至四个半月高点。美国公债价格小幅上涨。

在近期非农就业报告和零售销售数据的基础上，初请失业金和Markit制造业数据进一步证明了经济正在获得动能。

尽管成长状况在改善，但通胀仍不明显。

劳工部称，上个月生产者物价指数(PPI)较前月下滑0.2%，降幅为4月以来最大，因汽油价格大跌。

“由于欧洲仍处困境，且中国亦艰难自经济增速放缓中复苏，所以短期内通胀不会大幅上升，”IHS GlobalInsight美国分析师Michael Montgomery说。(完)

(编译 侯向明； 审校 王兴亚)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。