一周焦点：美国就业数据将透露12月升息前景

路透都柏林9月30日 - 国际货币基金组织(IMF)及世界银行集团2016年年会即将在华盛顿召开，央行对市场的慷慨赠与究竟会到什么样的限度，将是未来一周的热门话题；与此同时，关键经济数据也可能强化美国货币政策收紧的理由。

在9月，日本央行进行了最新一轮货币政策调整，欧洲央行则显露出不愿意延长量化宽松政策的苗头，美国联邦储备委员会(美联储)年底加息的预期料将主导10月第一周的市场。

美联储主席叶伦上周称，如果就业市场继续改善，且不出现新的严重风险，她预计今年会升息一次。因此，经济分析师和金融市场相信，12月会升息。

美联储今年最后一次政策会议在12月13-14日召开前，还有三次非农就业报告要公布，9月这份报告或许可以减小有关劳动力市场闲置情况的争议。

“近期反映经济活动的指标表现疲弱，因此所有目光汇集的焦点将会是就业市场数据，而非通胀情况。特别是薪资所得趋势将会是左右经济前景与政策行动的关键。”北欧联合银行(Nordea)经济学家Amy Yuan Zhuang说。

“预计9月的就业报告将支持美联储在年底前升息一次。”

周五的数据显示通胀加速迹象，但消费者支出却意外下滑，因此下周的供应管理协会(ISM)9月制造业与非制造业活动指数也将受到密切关注。

市场即将迎来又一个美联储官员讲话的密集周，周五在就业报告公布后，将有四位官员发表讲话。

市场还需要消化IMF最新的全球经济展望报告。总裁拉加德上周表示，IMF将下调对美国2016年经济成长预估。此前IMF已在7月已经将预估由2.4%下调至2.2%。

**英国经济疑虑逐渐淡去**

周四在华盛顿同样受人关注的还有英国央行总裁卡尼，他将仔细思索英国公投退欧后公布的更多强劲经济数据，这些数据令人质疑英国央行是否还应该按原计划在11月的下次会议上降息。

周五公布的成长数据暗示，在英国6月意外公投退出欧盟后，该国经济并未大幅放缓，7月服务业增幅远高于预期。

“这些新公布的数据支持如下观点，即没有迹象显示英国经济受到了直接的冲击，不过整体情况将陆续显现，”英国国家统计局(ONS)的统计员Darren Morgan说。

即将公布的制造业、建筑业和服务业采购经理人指数(PMI)应会令形势更加明确，此外还将有8月工业生产数据出炉。

“市场普遍期待有关英国退欧的整体经济策略以及磋商方面的细节，尽管我们对于现在披露重大细节并不抱太大希望，”RBC Capital Markets的经济分析师在报告中写道。

未来一周欧洲其他地区的数据面相对淡静，市场焦点可能仍放在德意志银行(DBKGn.DE)的问题上，其执行长竭力向员工保证，德银的情况仍佳。

将要公布利率决定的主要央行有澳洲和印度，路透调查中分析师预计两家央行在周二都将维持利率不变。(完)