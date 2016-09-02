分析：即便就业市场如火如荼 美联储9月仍将冷静决定是否升息

2015年5月13日，在华盛顿联合车站（ Union Station）等待搭乘大巴去纽约的通勤者。 REUTERS/Yuri Gripas

路透旧金山9月1日 - 即便定于周五公布的非农就业报告显示，美国企业8月仍保持较快的人员招聘速度，美国联邦储备委员会(美联储/FED)决策者当中还是存在足够阻力，可使联储推迟行动，而不在9月会议上升息。

路透调查预计，上月美国新增非农就业岗位18万个，远高于美联储主席叶伦所说吸收新增劳动力所需的10万个。若保持这样的速度，2016年的新增就业岗位将超过200万个。

尽管就业岗位的强劲增长已将失业率压低至4.9%，但仍有些美联储官员不相信近期有必要升息。其中包括美联储理事布雷纳德，她曾对经济下行风险提出警告，并称升息路径要“平缓”。

美联储理事鲍威尔上周呼吁在升息问题上要“谨慎”，另一名理事塔鲁洛也对是否需要很快采取行动持怀疑态度，他曾暗示想要看到通胀正在上升的更多证据。

叶伦上周表示，就业市场的改善以及通胀上升的迹象增强了升息的可能，但就连她也对升息时间未置一词，尽管立场更偏鹰派的副主席费舍尔在叶伦之后发表讲话时点燃了外界的升息预期。

尽管就业市场强劲增长，但以其他指标衡量，经济表现一直不温不火。第二季GDP环比年率修正值仅为增长1.1%，远低于去年12月升息之前一季创下的2%。美联储偏爱的通胀衡量指标依然守在1.6%，也明显低于2%的目标。

生产率疲弱状况也在持续，而且越来越让美联储坐立不安，因为生产率偏低将遏制未来的整体经济增长潜力。

周四发布的报告显示，美国8月制造业活动六个月内首次出现萎缩，预示制造业表现将疲弱。年度企业投资对GDP的贡献比例也比衰退前低了整整一个百分点。

美国旧金山联邦储备银行本周在其网站发表了一篇工作文章，也对该国的长期增长前景发表了悲观看法。

经济学家John Fernald在生产率方面的研究经常被包括叶伦在内的美联储官员引用。据他估计，美国经济在未来10年左右的时间里，年增幅很可能只有1.6%，远低于许多联储官员和经济学家目前预期的2%。

“对决策者而言，这是经济的‘最低限速’，”Fernald说。

**如果9月不升息，那么12月呢？**

不过也有一些美联储官员担心，继续保持低利率来进一步推低失业率，可能导致物价上行压力过大，或引发破坏稳定的资产泡沫。

这些官员包括鹰派人物克利夫兰联邦储备银行总裁梅斯特(Loretta Mester)和堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治，以及通常持鸽派立场的波士顿联邦储备银行总裁罗森格伦。在这些官员看来，逐步但必须尽早地升息是美国经济避免出现过热现象的关键。

“假如我们的政策过于宽松，且宽松持续时间过长，就可能出现不好的情况，”巴克莱的经济学家Michael Gapen对目前在美联储占据主导的观点做出了如上总结。

为了鼓励投资和就业，美联储自2007-2009年金融危机以来一直将利率维持在接近于零的水平，直到去年12月才进行首次升息。

有几位地区联储总裁的确支持近期升息。

因此，即便美联储9月不升息，仍非常有可能在2016年升息。

金融市场似乎也预计美联储会在12月升息。联邦基金利率期货交易员认为，本月升息的可能性为24%，而12月升息的可能性则超过50%。(完)