就业市场疲弱程度比失业率显示的更严重--芝加哥联储报告

路透12月19日 - 美国芝加哥联邦储备银行周五公布的一份研究报告显示，尽管失业率飞速下降，但美国就业市场的疲弱情况或许要比失业率数据所暗示的更严重一些。报告认为有必要继续执行宽松货币政策。

美国11月失业率为5.8%，上年同期为7%。

芝加哥联邦储备银行研究主管Dan Sullivan和另外三位同事撰写的该行最新经济前景报告说道，失业率下降部分因为没有大学学历的人难以找到工作，导致不少人退出劳动力大军。

他们认为，如果情况确实如此，那么随着经济成长加快，这些劳动力当中至少会有一部分人重新返回就业市场，雇主招聘也会更加容易。

“存在这样的额外闲置劳动力，或许暗示货币政策继续保持高度宽松的时间应该更长一些，”Sullivan、Daniel Aaronson、Luojia Hu和Arian Seifoddini写道。

美国劳动力市场就业参与率近年来急速下滑，从2007年的66%降至今年11月的62.7%。有关导致这种现象的争论对于美联储的决策极为重要。包括这份研究报告的作者在内，多数经济学家认同这种下滑很大程度上是由于人口老龄化，而且反映了一种长期趋势。

但Sullivan和他的同事表示，过去五年中的下滑只有大约一半可以归因于人口结构变化，其重要性并不像许多经济学家认为的那么高。

Sullivan的老板--芝加哥联储总裁埃文斯是美联储当中支持继续实施宽松货币政策最坚定的官员之一，部分因为他认为就业市场中劳动力闲置程度要大于他的同僚所相信的。

埃文斯明年将拥有美联储政策的投票权。(完)

(编译 郑茵 审校 张若琪)

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