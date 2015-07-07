美国“自然”失业率下降意味着升息向后推迟--美联储研究

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透旧金山7月6日 - 旧金山联邦储备银行周一发布的一份研究显示，“美国自然失业率水平”越低，“美联储能保持低利率的时间可能就越长”。
美联储决策者6月已下调可视为是经济完全就业的中长期失业率的预估，从2012年时的约5.6%下调至约5.1%。他们同时下调短期借贷成本减去2%通胀率预估，从2.25%下调至1.63%；2%通胀率被视为是完全正常的经济应有水准。。
据这份最新研究，尽管这两项预估下调后暗示的政策利率水平，都比之前暗示的水平低，但“自然”失业率预估下降可能对决策产生更大影响。
“一个简单的货币政策规则显示，相比稍早的那些预估，自然失业率的下降就可能意味着宽松货币政策维持更长时间，实质均衡利率的下降可能意味着，较长期看平均政策利率更低。”旧金山联储分析师Mary Daly、Fernanda Nechio和Benjamin Pyle在地区联储最新经济研究报告中写道。
“久而久之，自然失业率调整对未来政策利率下降前景的影响越来越大，”他们补充称。
旧金山联储总裁威廉姆斯表示，他认为美联储年底前加息两次可能合适。他认为到年底美国经济或会实现充分就业。
美联储决策层中约有一半人认同这一观点，但另一半人认为加息步伐不宜太大。(完)
(编译 王丽鑫/李爽 审校 张明钧/杜明霞)
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