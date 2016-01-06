综述：美国12月民间就业岗位大增 暗示经济成长仍具韧性

图为早高峰通勤者走在华尔街上。 REUTERS/Brendan McDermid

路透华盛顿1月6日 - 美国12月民间就业岗位大幅增长，表明了经济的潜在力度，尽管有迹象显示，第四季经济增长大幅放缓。

虽然周三公布的其他数据显示，12月服务业扩张速度略微放缓，但调查的细节相当乐观，暗示未来数月将回升。

美国经济正在应对美元走强、库存过多及能源企业持续削减支出的影响。这些不利因素令制造业举步蹒跚，也令出口受到压制。

“今日的数据或许并非清一色的表现强劲，但投资者几乎没有理由对美国经济感到担忧，”Naroff Economic Advisors的首席经济学家Joel Naroff说。

民间就业服务机构ADP Employer Services周三发布的报告显示，12月民间就业岗位增加25.7万个，为2014年12月以来最大增幅，11月为增加21.1万个。[nZOS1YMW01]

虽然ADP的数据可能因年底计算问题高报了12月就业增幅，但分析师称，就业市场并没有放缓迹象。

ADP报告是与Moody's Analytics共同编制的，公布时间早于美国政府周五所公布的更全面的12月就业报告。

根据路透对分析师的调查，上月非农就业岗位可能增加了20万个，11月为增加21.1万个。失业率料持平于七年半低点5%。

另外，美国供应管理协会(ISM)12月非制造业指数从11月的55.9%降至55.3%。该指数高于50表明服务业有所扩张；服务业占整个经济体量的逾三分之二。

报告细节暗示经济运行强劲，ISM称大多数行业“仍积极看待商业环境和总体经济。”

新订单和出口订单双双增加，就业也有所上升。但库存增长继续放缓，很多行业仍认为库存过高。

“这份报告的基调具有广泛的积极意义，前瞻性指标上升意味着未来会出现一些温和反弹，”道明证券(TD Securities)副首席分析师Millan Mulraine说。

包括零售贸易、金融、保险和专业服务在内的11个非制造业行业公布上个月出现增长。批发贸易、交通运输和仓储等五个行业活动萎缩。

美国金融市场对这些好坏不一的数据几无反应，因投资者聚焦于中国经济增长放缓、油价大跌和地缘政治担忧加剧的影响。美国股市下跌，而美国公债价格上涨，美元指数持平。

**贸易逆差缩窄**

商务部在第三份报告中称，11月贸易逆差缩窄，因进口降至近五年最低水准，显示企业努力削减庞大库存之际，国内需求疲软。

美国11月贸易逆差缩窄5.0%至424亿美元。

尽管贸易逆差缩窄，但出口下滑进一步表明第四季经济增长大幅放缓。进口下降亦可能显示内需降温，12月汽车销售疲弱就体现了这一点。

贸易将第三季国内生产总值(GDP)增幅拉低0.26个百分点，第四季可能依然拖累经济增长。

建筑业支出和汽车销售数据也表现疲软，促使分析师本周将第四季GDP增长年率预估下调多达1个百分点，低至0.5%。

下调增长预估也反映了异常温暖的天气对冬季服饰和其他商品销售的影响。美国第三季GDP增长年率为2%。

11月商品进口下降2.0%至2011年2月以来的最低水平。工业用品和材料进口创2009年5月以来的最低水平。资本和消费品进口也下降。

油价下降及国内能源产量增加也帮助抑制了进口额。11月石油均价为每桶39.24美元，创近七年来的最低水平。

当月商品出口减少1.1%至2011年6月以来最低。工业用品和材料出口触及五年低点，非石油出口创下2011年6月以来的最低水平。

11月美国对主要贸易伙伴国的出口几乎普遍下降。当月与中国的贸易逆差缩窄5.2%至313亿美元。

商务部公布的第四份报告显示，11月工厂订单下降0.2%，库存则连续第五个月减少。(完)