美国就业与房屋数据显示经济有一定活力

* 上周初请失业金人数减少2.3万人

* 初请失业金人数四周均值下降500人

* 5月制造业活动增速降至七月低点

* 4月新屋销售增长，房价中值涨至纪录高点

路透华盛顿5月23日 - 上周美国初请失业金人数减少，显示就业市场在政府紧缩支出的情况下仍颇具韧性。

就业情况改善正在帮助提振房屋市场。房价上涨支撑了国内消费支出，限制了财政紧缩的影响。财政紧缩正在打压制造业活动。

“本季度完全依赖住房与消费者支出。除此之外，经济成长得不到什么支撑，”Moody’s Analytics的资深分析师Ryan Sweet表示。

劳工部周四公布，上周初请失业金人数减少2.3万人，经季节调整后降至34万人。分析师此前的预测是降至34.5万人。

这抵消了前一周的多数增幅，并显示雇主没有通过裁员来应对财政紧缩，尤其是政府全面削减850亿美元的支出。

随着有关美联储扩张性货币刺激计划未来走向的辩论日益升温，美联储正密切关注着就业市场的变化。

美联储主席伯南克对国会议员表示，如果经济将可以保持成长动力，那么可能在近期的某次会议上决定缩减每月850亿美元的购债规模。

分析师认为这一决定最早可能将于9月的会议上做出。许多人认为，由于就业和通胀可能仍将低于央行的目标，所以任何缩减的行动都将是逐步推进的。

美国商务部公布的另一份报告显示，美国4月新屋销售较前月上升2.3%，年率为45.4万户。新屋销售价格中值同比跳增14.9%至创纪录的27.16万美元。

“我们已看到房产市场出现了一些动能。房屋销售改善会对美国经济产生非常广泛且有力的正面影响，”Comerica首席分析师Robert Dye表示。

**制造业处境艰难**

此前周三公布的数据显示，4月成屋销售增至将近三年半高点，成屋中间价为2008年8月以来最高。

房屋市场相对强劲，帮助减轻了增税及大幅缩减政府开支带来的影响。而制造业数据中增税节支的影响明显可见。

金融数据公司Markit公布的报告称，5月制造业采购经理人指数(PMI)初值从4月的52.1降至七个月低位51.9。该指数高于50表示产业扩张。

“成长放缓可能综合了各种因素，包括财政政策损及国内需求，同时许多出口市场的情况仍然不稳，”Markit首席经济学家Chris Williamson说。

预计第二季经济成长环比年率介于1.5-2.0%，此前第一季环比年率为成长2.5%。

美国金融市场对这些数据几无反应，因投资者仍在消化伯南克周三讲话以及中国制造业数据疲弱的影响。

美股下跌，标准普尔500指数.SPX一个月来首次连跌两日。美国公债价格上涨，美元指数则下跌。

上周初请失业金人数涉及时间处在政府5月非农就业报告的调查时间范围内。

4-5月的调查期间，初请失业金人数减少1.5万人，暗示本月就业稳步增长。美国雇主4月提供的新增就业岗位达16.5万个。

初请失业金人数四周均值下降500人至33.95万人。

续领失业金人数降至300万人以下，为逾一年来最大降幅，也是五年来第一次低于300万大关。

“初请失业金人数表明，企业裁员已经放慢脚步，暗示就业增长将会加快，”RDQ Economics驻纽约首席经济学家John Ryding说。(完)

(编译 张涛/兰秀娟/郑茵 审校 张荻/戴素萍)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。