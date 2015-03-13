综述：美国2月零售销售因寒冷天气而显萧瑟 但就业市场坚稳不改

图中为美国纽交所对面的乔治·华盛顿雕像。 REUTERS/Brendan McDermid

路透华盛顿3月12日 - 美国2月零售销售意外下滑，因严寒天气影响到消费者的购车或购物活动，打压了第一季经济成长及美联储6月升息的前景。

2月底美国许多地区被大雪覆盖，但即使考虑到严寒降雪天气的影响，消费者支出在第四季强劲成长后无疑还是大幅放缓了。消费者支出占美国经济活动的比重超过三分之二。

“该报告意外显示，天气对支出活动的影响比原先所想来得大。美联储强硬派积极赞成年中加息，但支出疲弱可能使情况变得复杂，”道明证券(TD Securities)资深经济分析师Millan Mulraine表示。

商务部周四公布，2月零售销售下滑0.6%，为连续第三个月下降，几乎所有类别的销售均出现减少。这也是2012年以来零售销售首次连续三个月下滑，分析师原本预期2月零售销售成长0.3%。1月零售销售下降0.8%。

外界普遍预期美联储下周会议声明中将去除“耐心”措辞，为6月升息铺平道路。

一些分析师和交易商认为，美联储可能希望等待更长时间，以确认年初的疲弱表现都是暂时情况。当时的经济活动降温被归咎于恶劣天气，以及现在已经获得解决的美国西海岸港口劳资纠纷，该纠纷扰乱了供应链。

美股上涨，美元指数下滑，美国公债价格上升。

**零售销售疲弱，就业市场强劲**

美国2月扣除汽车、汽油、建筑材料和食品服务的零售销售较前月持平，1月下修为下滑0.1%。这一被称作核心零售销售的数据，与国内生产总值(GDP)中的消费支出部分非常一致。

核心零售销售自12月以来一直表现低迷。2月数据疲弱，再加上1月数据下修，促使分析师将第一季GDP增长年率预估下调0.6个百分点至1.2%。

美国第四季经济环比成长年率为2.2%。随着就业市场迅速走强，经济增长放缓的情况可能是暂时的。

劳工部公布的另一份报告显示，美国3月7日止当周经季节调整的初请失业金人数减少3.6万人，至28.9万人。这低于分析师预估的30.5万人，并抹去前两周的大部分增幅。

分析师相信，美国第二季经济活动将加速，同样是因为2014年底和今年初汽油价格下滑促进消费者支出。

多数人认为消费者将油价下跌省下来的多数金钱存起来了，将在3月天气回暖后开始使用。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)一份报告也凸显支出增加的前景。该报告显示，美国第四季家庭财富净值增长1.52万亿(兆)美元，创下2013年第四季以来最大增幅。

“消费者或许已经收缩支出，但他们仍保持消费的能力与财力，”全美零售商联合会首席分析师Jack Kleinhenz表示，“随着天气转暖，以及复活节来得较早，消费者可能会摆脱寒冬的影响。”

上月零售销售普遍疲弱，凸显了天候的影响。

汽车销售大跌2.5%，为一年以来最大降幅；服饰店销售持平；建筑材料与园艺工具商店销售下滑2.3%，跌幅为2012年5月以来最大。

餐厅与酒吧销售下跌0.6%，跌幅亦为一年以来最大。家具、电器与相关用具的销售也出现下滑。

不过网路商店与运动用品店销售增长。

近期汽油价格回升，拉抬了加油站销售上升1.5%，为5月以来首度出现增加。2月汽油价格上涨约0.09美元。

此前，加油站的汽油价格从去年7月起随着原油价格走跌。

美国初请失业金情况图表：link.reuters.com/dah52w

美国零售销售图表：here

美国企业库存图表：link.reuters.com/gyd62w

美国进口物价与油价图表：link.reuters.com/puk86v (完)

(编译 戴素萍/杜明霞/陈宗琦；审校 郑茵/张涛)

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