综述：美国初请失业金人数略升 恶劣天气拖累制造业活动

图为纽约举行的一场招聘会，一名男子在与招聘方交谈。 REUTERS/Shannon Stapleton

路透华盛顿3月19日 - 美国上周初请失业金人数小幅增加，说明尽管经济增长减速，就业市场仍然稳固。

周四出炉的其他数据显示，大西洋沿岸中部地区3月制造业活动连续第四个月放慢，降至一年多来最低水平；而一项关于未来经济活动的指标在2月略有上升。

美国第一季经济增长放慢，不利因素包括冬季天气酷寒、美元升值、海外经济体趋弱以及现已得到解决的西海岸港口劳资纠纷。这些大多是暂时性因素，应能在第二季消退。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三承认经济成长减速，但维持对就业市场的乐观看法，在其前瞻性利率政策指引中删除了“保持耐心”的措辞，暗示该央行正接近升息。

富国证券资深分析师Sam Bullard称，“由于受到天气和其他暂时性因素影响，第一季成长将会疲弱。不过我们的确预计整体经济活动在未来数月和数季将会反弹。”

劳工部称，截止3月14日当周经季节调整后的初请失业金人数增加1,000人至29.1万人。增幅基本符合分析师预估。

由于恶劣天气导致申请失业金的人数出现波动，冬季的大部分时间请领失业金的人数也有起伏。但透过这种波动，基本趋势仍符合就业市场在转强的情况。

上周初请失业金四周均值上升2,250人至304,750人。该指标被认为能更好地反映就业市场趋势，因其消除了单周的波动。

美国公债价格下跌，美元指数则上扬。投资者锁定周三大涨带来的获利推动美股下滑。

**制造业放缓**

费城联邦储备银行3月制造业指数下滑至5.0，为2014年2月以来最低。2月该指数为5.2。

数据高于零表明该地区的制造业在扩张。制造业者报告新订单增长放缓，未完成订单与每周平均工时均出现下滑。库存与出货亦走低。

“在天气因素与港口作业中断的冲击后，制造业者可能对未来的需求感到不确定，”法国巴黎银行驻纽约分析师Derek Lindsey表示。

制造业也因强势美元而承受压力。美元走强抑制跨国企业的获利，油价下挫也使得油企不是推迟就是缩减资本支出计划。

不过尽管遭受恶劣天气，美元升值和港口作业中断的冲击，就业市场仍旧看好。

申请失业金数据与政府为编制3月非农就业报告而对雇主进行访查的时间段重叠。2月与3月调查期间，申请失业金人数温和增长；这令分析师预期非农就业岗位增幅将再次超过20万个。

“照此情况看来，我们仍预期3月非农就业岗位将再度出现相当幅度的增长；正因为此，尽管目前通胀疲弱，我们还是预计美联储将于6月升息，”Capital Economics驻多伦多的首席美国分析师Paul Ashworth表示。

美国2月非农就业岗位增加29.5万个，失业率降至5.5%的逾六年半低位；非农就业岗位增幅已连续12个月超过20万个，为1994年以来最长记录。

美联储周三表示，要先看到“就业市场进一步改善”，才会收紧货币政策。

许多分析师认为，联储将在6月实施2006年以来的首次升息，不过金融市场反映出的升息时间则在9月。自2008年12月以来，美联储一直将指标利率维持在近零水准。

美国商务部另一份报告称，第四季经常帐赤字从前季的989亿美元扩大至1,135亿美元。这是自2012年第二季以来的最大赤字规模，说明美元升值导致海外市场获利疲软和出口增长低迷。

第四季经常帐赤字相当于国内生产总值(GDP)的2.6%，为2012年第四季以来的最高比例；第三季为2.2%。

美国一周初请失业金人数图表：link.reuters.com/dah52w

美国经常帐与贸易收支图表：link.reuters.com/jeg77v (完)

(编译/审校 徐文焰/张荻/陈宗琦/张涛/戴素萍)

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