综述：美国3月非农就业岗位增幅为2013年以来最低 失业率则持稳

路透华盛顿4月3日 - 美国3月就业岗位增幅为逾一年来最低水平，有些迹象显示美元走强及油价下滑开始抑制经济成长，而美国联邦储备委员会(美联储/FED)则可能因而延后升息。

劳工部周五指出，美国3月非农就业岗位增加12.6万，为2013年12月以来最低增幅。受强势美元打击的产品制造部门减少1.3万个就业岗位，为2013年7月以来最大降幅。

3月非农就业岗位仅微幅增加，使得连续12个月增逾20万个工作岗位的势头划下休止符，此为1994年以来持续最长的时间。此外，1月及2月数据较前次报告下修6.9万个工作岗位，令该数据更添疲弱的态势。

路透对分析师所做调查原预期，3月将增加24.5万个就业岗位。3月就业岗位微弱的增幅，可能令市场愈发担忧近期经济活动的疲态，可能更像是基本面因素，而非短期因素所造成的结果。

没有迹象显示气候因素对就业岗位的增幅造成影响，然而建筑部门的就业岗位则呈现下降。

就业市场已大致摆脱了冬季恶劣天气、美元强势、全球市场需求下降及目前已解决的西海岸港口劳资纠纷的影响。这些因素在第一季压制了经济活动。

过去三个月经济增长大幅放缓，市场对第一季国内生产总值(GDP)环比年率的最低预估为增长0.6%；但增长放缓料为暂时情况。

就业报告也有些好消息。

平均时薪增加0.07美元，较上年同期增加了2.1%。平均时薪被视为是研判美联储何时升息的重要线索。

失业率持稳在六年半低点5.5%，因人们退出劳动力队伍。

随着沃尔玛(WMT.N)和麦当劳(MCD.N)宣布提高小时工薪资，未来几个月薪资涨幅料增强。TJX Cos Inc(TJX.N)和健康保险业者安泰(AET.N)等企业亦已宣布加薪。

美联储看起来乐于上调自2008年12月来一直维持在近零水准的隔夜利率。但最近经济表现疲软，导致投资者推迟美联储升息时间的预期。一些人认为，美联储甚至可能会等到2016年再升息。

3月民间部门岗位增加12.9万，增速较2月的26.4万个有所放缓。聘雇成长力道则受到商品制造业就业岗位下滑的拖累。建筑业就业岗位减少1,000个。而饱受强势美元及全球需求不振冲击的制造业，就业岗位减少1,000个。政府部门聘雇减少3,000个。

3月矿业就业岗位更进一步削减，少了11,000个。反应出油气产业受油价重挫的冲击。(完)

(编译/审校 李婷仪/龚芳)

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