美国2月职位空缺升至14年高点 薪资增长或将承受上行压力

路透华盛顿4月7日 - 美国2月职位空缺升至14年高点，但雇聘平稳增长暗示雇主很难找到合适的员工，这一趋势可能令薪资增长承受上行压力。

美国劳工部周二公布月度职位空缺及劳动力流动调查(JOLTS)显示，2月职位空缺经季节调整后增加16.8万个，至510万个，为2001年1月以来最高水准。

2月企业雇聘员工数量基本持平于490万人，雇佣率持稳于3.5%。

纽约RDQ Economics首席分析师John Ryding称，“我们认为，职位空缺增加而雇聘放缓，可能表明用人需求与可用技术工人之间错配的情况加剧。”

这暗示雇主将需要提高薪资。尽管就业增长大幅加速，但薪资增长一直缓慢。

在美联储官员考虑今年加息之际，职位空缺和劳动力流动报告是他们密切关注的数据之一。

美联储自2008年12月以来一直维持近零利率。

就业增长在连续12个月超过20万后，3月大幅放缓，但该报告显示就业市场基础仍然坚实。

2月求职求才比降至1.7，为2007年11月以来最低。1月时为1.81。

“这一数据与就业市场的其他评估相符，暗示经济衰退时期美国就业市场损失几乎完全恢复，”巴克莱驻纽约分析师esse Hurwitz称。

“我们预计就业市场将继续改善，但速度将比最近几个月更加温和。”

JOLTS数据显示，2月裁员速度放缓，裁员及解雇率从1月的1.2%降至1.1%。

2月辞职率从1月的2.0%降至1.9%，但仍远高于经济衰退期间触及的1.3%水准。美国联邦储备委员会(美联储/FED)把这一数据当作就业市场的信心指标。

摩根大通驻纽约分析师Daniel Silver称，“这一乐观的JOLTS数据，再加上近期一周请领失业金数据和许多企业的就业情况调查，暗示就业市场状况应该比令人失望的3月非农就业报告显示的更好。”(完)

(编译 于春红/王丽鑫; 审校 许娜/李爽)

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