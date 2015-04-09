综述：美国初请失业金人数四周均值创约15年低点 暗示就业市场好转

焦点：OPEC与非OPEC产油国执行减产协议开局有力 能源部长们满意
路透维也纳1月22日 - 各国能源部长周日表示，逾十年来达成的首份减产协议生效，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国有力地执行了协议。产油国希望通过减产来缓解供应过剩问题和支撑油价。
路透华盛顿4月9日 - 美国上周初请失业金人数增幅低于预期，四周均值触及2000年以来最低，说明3月就业增长突然放缓可能是个小插曲。
劳工部周四公布，4月4日止当周初请失业金人数经季调后增长1.4万人至28.1万人。该数据已连续第五周低于30万。低于这一关口，表明就业市场好转。
“初请失业金人数没有证实3月就业放缓，”RDQ Economics首席分析师John Ryding称。
美国公债收益率(殖利率)上涨，受到该数据提振，而且希腊向国际货币基金组织(IMF)偿还4.5亿欧元贷款，也降低了公债的避险卖盘。美股上涨，美元指数也上扬。
美国3月就业增长大幅放缓，非农就业岗位仅增加12.6万个，结束了连续12个月增幅超过20万个的势头。但疲态集中在受天气影响较大的休闲和建筑行业，分析师认为此次放缓的影响并不大。
上周的疲弱非农就业数据，以及低迷的消费者和企业支出、工业生产和房屋开工数据均显示，美国第一季经济成长环比年率将低于1%。
经济活动受到了严寒天气的打击，预计这一因素令第一季成长减少了高达0.7个百分点。现已结束的西海岸港口劳资纠纷、全球需求低迷以及美元升值均令经济承压。
分析师先前预计，上周初请失业金人数升至28.5万。
一位劳工部的分析师表示，各州的数据没有不同寻常之处。复活节假期前后失业金数据通常会出现波动。
被视为可以更好地衡量劳动市场的指标--四周均值，在4月4日止当周下滑3,000人至282,250人，为2000年6月以来最低水平。
RBS分析师Guy Berger称，“如果一周初请失业金人数维持在这样的低位，我们认为未来几周可能将更低，那么就很难说就业市场持续疲弱。”
美国联邦储备委员会(美联储/FED)在考虑今年是否升息之际，密切关注就业市场。
周四数据还显示，3月28日止当周续请失业金人数减少2.3万人，至230万人，为2000年12月以来最低水平。
周二公布的数据显示，2月职位空缺升至14年高位，同时失业人群求职的竞争压力减弱。这突显出就业市场强劲。
商务部周四公布的另一份报告显示，2月批发(趸售)库存增长，但销售依然疲弱，表明未来几月批发商可能没有什么动力去大举补充库存。
2月批发库存增加0.3%，1月为增长0.4%。2月销售下滑0.2%，1月为下降3.6%。
若按2月销售速度计算，批发商库存需要1.29个月才会清空，所花时间与1月持平。
美国申领失业金图表：link.reuters.com/dah52w (完)
(编译 王丽鑫/张荻/于春红/许娜；审校 李爽)
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