综述：美国就业市场改善但通胀仍处低位 联储深陷两难境地

美国北达科他州威利斯顿一场招聘会上通用电气旗下油气公司的招聘手册。 REUTERS/Andrew Cullen

路透华盛顿5月14日 - 美国上周初请失业金人口降至近15年低位，表明尽管经济成长在首季大幅放缓后反弹乏力，但就业市场仍在稳步改善。

尽管劳动力供应收紧，但美元走强和油价回落使通胀继续受压。低通胀以及第二季初经济成长温和的迹象暗示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)可能要等待今年晚些时候才升息。

“就业市场表现良好，通胀短期内不会攀升。美联储开始收紧货币政策的迫切性不高，他们可能会等到9月再升息，”Moody's Analytics的高级分析师Ryan Sweet表示。

美国劳工部周四报告称，截至5月9日当周，美国初请失业金人口减少1,000人，经季节性调整后为26.4万人，逼近两周前触及的15年低位。

初请失业金人口连续第10周处于30万这一关键水准之下。分析师之前的预期为初请失业金人口增至27.5万人。

上周初请失业金人口四周移动均值降至2000年4月以来最低。市场认为，这项指标消除了周与周之间的波动，能更准确地反应就业市场状况。

数据公布后，美国股市上扬。公债价格也攀升，但美元指数走低。

美国经济成长首季几乎停滞，受累于美元走强、恶劣天气以及劳资纠纷导致西海岸主要港口业务受阻等因素。零售销售和制造业数据显示，经济成长尽管开始反弹，但仍不够强劲。

**政策困境**

自去年6月以来，美元兑美国主要贸易伙伴国的货币上扬了约11%。今日公布的初请失业金人口数据加剧了联储面临的政策困境。分析师认为，今日的数据与月度就业岗位增加超过20万的趋势相符。

决策者认为，经济的大趋势是增强，且就业市场供应看似越来越紧张，但成长意外疲软，以及通胀压力温和使联储的升息计划变得错综复杂。

劳工部今日公布的另一项数据显示，4月最终需求生产者物价指数(PPI)下降0.4%，因能源产品和食品成本下降。

这是PPI年内第三个月回落，3月为增长0.2%。

PPI还受零售商和批发商利润率下降拖累。上月PPI同比下降1.3%，为2010年以来最大按年降幅，3月为回落0.8%。

“尽管就业市场供应进一步收紧，但通胀完全受控，使联储的决策变得复杂化，”Naroff Economic Advisers的首席分析师Joel Naroff表示，“尽管还不需要马上采取行动，但联储必须时刻准备着。”

分析师之前预计，4月PPI按月下降0.2%，同比回落0.8%。

上月最终需求商品物价指数下降0.7%，占PPI总体降幅的逾70%。能源价格急挫2.9%，3月为上涨1.5%。食品价格连跌第五个月。

上月，波动性较大的贸易服务分项指标下降0.8%，3月为回落0.2%。该指标通常反应零售和批发商的利润率。

一项反应生产者物价潜在压力的关键指标，扣除食品、能源和贸易服务的生产者物价指数小涨0.1%，3月增幅为0.2%。

尽管PPI的疲弱趋势不可能在下周公布的消费者通胀数据中完全体现，因两个数据的关联度降低，但分析师称，非常疲弱的通胀环境将持续一段时间。

“进口和生产者物价继续走疲表明，未来的通胀压力仍然十分疲弱，”道明证券驻纽约的副首席分析师Millan Mulraine表示。(完)

(编译 母红; 审校 李军)

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