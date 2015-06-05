综述：美国就业预计稳步增长 尽管经济不够强劲

路透华盛顿6月5日 - 美国5月就业增长可能稳健，薪资增幅略升，显示经济势头足够强劲，允许美国联邦储备委员会(美联储/FED)在今年稍晚升息。

据路透调查的分析师预测，5月非农就业岗位可能增长22.5万个，略高于4月的22.3万个。预计失业率保持在5.4%，接近七年低点。

劳工部将于周五1230GMT公布倍受关注的就业报告。美国经济第一季下滑，市场对其能否强劲反弹存在疑虑。

“虽然经济成长不如我们期望的强劲，但我们已经看到一些良好的经济数据，”纽约Voya Investment Management的资深市场策略师Karyn Cavanaugh表示，“确实没有理由认为零利率仍然合适。”

美联储从2008年12月起一直维持指标利率于近零水平。美联储官员将于6月16-17日召开会议，美国经济疲弱之势，已令金融市场怀疑美联储今年是否能够升息。

第一季美国国内生产总值(GDP)环比年率为萎缩0.7%，不过考虑到多重暂时性因素的影响，萎缩程度可能夸大了经济的疲弱情况。

即便如此，第二季初的成长仍较缓慢，部分因为强势美元以及能源业支出缩减的效应犹在。

就业岗位的增长幅度，已经自去年平均每月的26万个放缓。分析师将此归咎于矿业的大量裁员，以及美元劲升导致出口与制造业受到压抑。

**强劲、可持续的增长**

若5月就业岗位增幅符合预期，将高于第一季18.4万个的月平均增幅。

“这或许是就业市场改善进展的证明，现在增幅不到25万个似乎被视为乏力。”RBS资深经济分析师Michelle Girard表示。

“反之，政策制定官员无疑视那样力度的增幅为强劲、可持续，且足以让失业率维持下行轨道，足以满足升息的先决条件。”

失业率目前相当接近多数美联储官员认为与充分就业相符的5.0-5.2%水准。

就业报告料显示薪资稳步增长。在4月几无增长后，5月的平均时薪预期增加0.2%。

“鉴于对初级水平工人的需求稳健，以及就业增长构成情况的好转，风险终于偏于向上，”芝加哥Mesirow Financial首席经济分析师Diane Swonk说道。“最低工资...在过去一年已经增加，这使得低薪职位面临着加薪压力。”

沃尔玛(Walmart)(WMT.N)本周宣布将上调逾10万名美国工人的最低工资，这是今年第二次上调薪资。沃尔玛是美国最大的民间部门雇主。

分析师预期，上月的就业岗位增长是全面的，不过矿业可能裁减更多岗位，油企宣布的大幅裁员计划还在推进。油田技术服务公司斯伦贝谢(Schlumberger)(SLB.N)已宣布今年裁员约2万人。Baker Hughes (BHI.N)和Halliburton (HAL.N)亦将裁减数千人。

房屋市场的改善料提振建筑业就业，且随着汽车厂商加大生产，制造业就业岗位可能也会增加。(完)

(编译 张涛/陈宗琦/张若琪/孙茉莉; 审校 许娜/王兴亚/戴素萍)

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