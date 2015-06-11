美国劳工成本连续第二季强劲增长 为就业市场改善再添佐证

路透华盛顿6月10日 - 美国劳工成本第一季强劲上升，民间部门工资大幅提高，给薪资增长可能在凝聚动能再添佐证。

劳工部公布的雇员报酬的雇主成本(Employer Costs for Employee Compensation)报告显示，第一季劳工成本同比增长4.9%，增幅与去年第四季相当。

该报告衡量的是非农民间部门、国家和地方政府的员工薪资及福利成本状况。

直到最近，就业反弹过程中长期以来一直没有看到薪资增长。该指标是美国联邦储备委员会(美联储/FED)官员在考虑升息时密切关注的指标之一。

纽约UniCredit Research首席美国经济分析师Harm Bandholz说道：“美联储不必再找寻劳动成本压力，它就在这，而且最终将逐渐推高消费物价，尤其是服务业。”

今年第一季所有工人的薪资较上年同期增加4.2%。民间行业的全职工人的薪资增加5.1%。

“如果美联储主席叶伦的目标是薪资增长3-4%，并将其视为劳动力市场康复的标志，也许她已达到这个目标。”瑞银集团(UBS)的分析师Sam Coffin说道。

包括一项针对小型企业在内的各项独立调查亦表明薪资增长明显加速。

4月公布的雇用成本指数(ECI)显示，第一季劳动力成本增加2.6%，上周的就业报告显示，截至5月的21个月平均时薪增加2.3%。

“总的来看，雇员报酬的雇主成本报告仍表明其他指标低估了劳动力成本，”Coffin说道。“而这会愈加预示通胀压力，即使可能也会支持消费者支出增长反弹。”(完)

(编译 李爽/孙茉莉; 审校 王丽鑫/张涛)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。