综述：民间就业及薪资数据展现就业市场强劲景象

图为7月15日美国加州举行的一场招聘会上，求职者和招聘方在交谈。 REUTERS/Robert Galbraith

路透华盛顿12月2日 - 美国民间雇主11月聘雇活动增加，第三季工资增长加速，显示就业市场强劲可能支持美国联邦储备委员会(美联储/FED)本月稍晚实施近10年来首次升息。

周三公布的数据影响盖过了制造业活动下滑的数据，凸显经济基础稳固。

“数据显示就业市场稳步好转，应会支持美联储对现在适宜升息的信心，”渣打银行资深美国经济分析师Thomas Costerg称。

民间就业服务机构ADP National Employment Report显示，11月民间就业增加21.7万个，高于10月的增幅19.6万个。就业增长整体势头相当健康，制造业就业岗位在连续两个月减少后反弹，11月增加6,000个。

ADP报告由Moody's Analytics参与联合编撰，周五将迎来劳工部更全面的就业报告。

尽管ADP报告被认为并不能用来准确预测非农就业数据，不过分析师称该报告大致符合他们对11月就业稳健增长的预期。路透调查显示，在10月大幅增加27.1万个后，非农就业岗位在11月料增长20万个。就业增长已足以跟上人口增长的步伐。

美联储已暗示倾向于在12月15-16日的政策会议上升息。美联储主席叶伦在华盛顿经济俱乐部表示，她“期待”升息的那一天，因升息被看成是“对经济复苏力度...的证明。”

美联储上次加息是在2006年6月。根据芝加哥商业交易所集团(CME Group)FedWatch网站，市场对联储政策预期的指标显示，本月加息的机率有75%。

美元指数上涨，而美国股市和公债价格下跌。

联储褐皮书凸显就业市场的力道，应有助于缓解对经济的担忧，此前于周二公布的报告显示，11月美国制造业三年来首次出现萎缩。

周三发布的褐皮书指出，美国就业市场在过去几周继续收紧，薪资压力有所增加，因雇主招到各类技术工人的难度不断增加。[nL3S13R4U8]

**薪资加速成长**

劳工部另一份报告表明薪资增长最终可能加速。薪资增长一直缓慢，即使劳动市场情况紧俏。

第三季时薪年增幅为4.0%，而非上个月公布的3.0%。

第三季单位劳工成本亦上修为上升1.8%，初值为1.4%。

“今天公布的数据支撑了薪资近来加速成长的看法，”摩根大通分析师Daniel Silver表示。

尽管衡量每位员工每小时产出的生产力，第三季从初值的成长1.6%上修为增长2.2%，但趋势仍然偏弱。

第三季较上年同期的增幅只有0.6%，为近一年来最低。

分析师怪罪于欠缺投资导致生产力走弱。分析师们称，缺乏投资已造成资本密度史无前例的下跌。

美国生产力和劳工成本图表：link.reuters.com/xyb62w

(完)