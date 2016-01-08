综述：尽管经济增长放缓 美国就业市场依然稳健

路透华盛顿1月7日 - 美国上周初请失业金人数减少，12月裁员人数亦创下15年半以来最低，表明尽管第四季经济增长似乎大幅放缓，但美国就业市场依然强劲。

继周三民间调查显示美国12月就业岗位创下一年来最大增幅之后，周四公布的数据暗示，美国经济基本面依然稳健，尽管存在美元走强、库存上升以及能源部门削减投资等各种阻力。

“数据表明就业持续增长。在初请失业金和裁员人数如此之低时，经济不会陷入衰退，”RBC Capital Markets资深分析师Jacob Oubina表示。

美国劳工部公布，截至1月2日当周经季节调整的初请失业金人数下降1万人至27.7万人。这一降幅在一定程度上抵消了之前一周的大幅上升，之前一周初请失业金人数达到7月初以来最高水平。

初请失业金人数上周为连续第44周低于30万关口，持续时间达到1970年代以来最长，这与就业市场状况良好有关。

初请失业金人数四周均值下降1,250人至275,750人。

这一就业市场数据令人鼓舞，随后周五将公布备受关注的12月非农就业报告。据路透调查，非农就业岗位12月料增加20万个，失业率料持平于七年半低位5%。美国11月非农就业岗位增加21.1万个。

“目前(请领失业金)数据继续显示，从根本上看美国就业市场健康。我们预计明天公布的12月非农就业报告情况也类似，”巴克莱经济分析师Jesse Hurwitz称。

**增长担忧**

若12月就业报告符合预期，可能安抚外界对美国经济的担忧，并缓解全球股市的压力。由于担心中国经济放缓对全球经济的影响，本周全球股市普遍下跌。

美国制造业、建筑支出、汽车销售和出口增长数据不佳，促使分析师本周将美国第四季国内生产总值(GDP)增长预估下调多达1个百分点，最低预估环比年率为增长0.5%。美国第三季GDP环比年率为成长2.0%。

美国股市周四收低，油价下滑让投资者紧张不安。美元指数下挫，美国公债收益率下滑。

全球就业顾问公司Challenger, Gray & Christmas的报告显示，美国雇主12月裁员23,622人，创2000年6月来最低，较11月减少24%，且为有记录以来12月同期最低裁员水平。2015年全年共裁员598,510人，为2011年来最高。

“裁员公告、解雇率和初请失业金人数处于低位，表明企业在就业市场环境收紧之际试图留住员工，”RDQ Economics首席分析师John Ryding表示。

美国初请失业金图表：link.reuters.com/dah52w

美国初请失业金和非农就业图表：link.reuters.com/juw75w

美国计划裁员图表：link.reuters.com/guk52w

美国能源部门裁员和油价图表：link.reuters.com/beb74w

美国科技业裁员和科技业表现图表：link.reuters.com/zuk65w

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